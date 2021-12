Congresso peruano rejeita impeachment de Pedro Castillo

Apoie o 247

TeleSur - O Plenário do Congresso do Peru rejeitou na terça-feira a admissão da moção de vaga contra o presidente Pedro Castillo, apresentada pela bancada de partidos de direita em 25 de novembro.

Por meio de sua conta na rede social Twitter, o Congresso detalhou que a medida teve 76 votos contra, 46 a favor e quatro abstenções.

A moção 1222 propunha declarar a incapacidade moral permanente do Presidente Castillo e foi apresentada pelos partidos Avanza País, Fuerza Popular e Renovación Popular, que representam um terço do Parlamento.

Na sessão, foi interrogado o Ministro da Educação, Carlos Gallardo Gómez, que respondeu a uma lista de dez questões sobre as alegadas irregularidades ocorridas no seu setor na aplicação do Teste Único Nacional 2021 de Avaliação de Professores.

Representantes dos partidos Peru Libre, Juntos pelo Peru e Novo Peru, e do centro Podemos Peru, Somos Peru e Partido Morado expressaram que rejeitariam o pedido.

Para que a moção de vaga fosse admitida, eram necessários 52 votos dos 130 legisladores, número inferior ao somado pelas três forças motrizes do pedido.

Esta é a quinta moção de impeachment presidencial apresentada pelo Parlamento peruano em quatro anos, sob a figura de "incapacidade moral permanente", prevista na Constituição para os casos de incapacidade mental do chefe de Estado e agora interpretada como falta de ética.

Como consequência, o Peru vive, desde as eleições de 2016, uma crise política na qual teve cinco dirigentes nos últimos quatro anos, além de três parlamentos diferentes.

Marcha a favor de Pedro Castillo

Em meio ao debate parlamentar, a Frente pela Democracia e Governabilidade convocou uma marcha contra a vacância do presidente Castillo.

O Partido Magisterial e Popular denunciou que os legisladores de direita promoveram o movimento de vacância para não deixar o presidente governar e destituí-lo da presidência.

Segundo a representante do Partido Popular e Magisterial, Mary Coila, desde a sua organização têm visto um Congresso obstrucionista e golpista, garantindo o cansaço do povo e, por isso, o Congresso tem mais de 70 por cento de rejeição.

O presidente peruano anunciou na semana passada que se reuniria com as lideranças dos partidos presentes no Parlamento, porém, a direitista Keiko Fujimori e outros representantes ligados à direita se recusaram a falar com ele.

