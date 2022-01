Crise em Honduras se espalha com instalação de duas legislaturas paralelas

Dois deputados assumiram ao mesmo tempo a presidência do Congresso, um de forma presencial e outro via Zoom edit

247 - A instalação de duas presidências do Congresso de Honduras estendeu a crise política no país que ofusca a ascensão da presidente eleita de esquerda Xiomara Castro.

Presencialmente, no prédio do parlamento hondurenho, assumiu o deputado Luis Redondo, que é apoiado por Castro e o partido Libre. Via Zoom, “assumiu” o Congresso Jorge Cálix, que, junto com outros deputados, foi expulso do partido de esquerda no governo (Libre) por apoiar a direita.

Redondo prometeu "reverter ações judiciais que apenas garantiram impunidade e imunidade" e Cálix, apesar de ter sido expulso do Libre, renovou seu apoio a Castro e sua agenda política de combate à corrupção e ao narcotráfico, dois dos males que agravam a pobreza no país.

Enquanto isso, o presidente Hernández, que nesta quinta-feira (27) conclui seu segundo mandato de quatro anos, não compareceu ao Congresso para apresentar seu relatório de gestão por motivos não especificados pelo Executivo.

