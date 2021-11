Cuba anuncia abertura de centro de estudos Fidel Castro

Faz parte da comemoração do quinto aniversário da morte do Líder Histórico da Revolução Cubana, Fidel Castro edit

TeleSur - Como um dos mandatos da lei sobre o nome e figura do Comandante-em-Chefe, Fidel Castro, será inaugurado nesta quinta-feira em Havana o Centro Fidel Castro Ruz, instituição dedicada ao estudo e divulgação de seu pensamento e obra, anunciou o Partido Comunista de Cuba.

O nascimento da instituição é resultado da Lei 123 aprovada pela Assembleia Nacional do Poder Popular, de Cuba, em 27 de dezembro de 2016, que, embora proibisse o uso do nome de Fidel Castro em praças, ruas e outros monumentos, providenciou, excepcionalmente, a criação de um centro que levasse seu nome.

No marco do quinto aniversário da morte do líder revolucionário cubano, acontecerá o ato inaugural, que constituirá a atividade central nacional do aniversário e será realizado no anfiteatro Turquino da própria instituição.

Está prevista a actuação da Companhia de Teatro Infantil La Colmenita, com uma encenação criada especialmente para esta ocasião. A inauguração do centro foi adiada em agosto passado devido à crise de saúde causada pela pandemia de Covid-19.

Durante o dia, outras atividades de homenagem são anunciadas, incluindo a cantata cultural "Fidel es Cuba", pelos jovens da Academia de Canto Mariana de Gonitch e sua companhia profissional, Las Voces, sob a direção do cantor lírico Hugo Oslé, que foram os primeiros a cantá-lo diante do túmulo de Fidel na Necrópole de Santa Ifigênia, em Santiago de Cuba.

À tarde, outro grupo de jovens fará uma peregrinação pela avenida central 23 da capital cubana para depositar um simbólico iate Granma nas águas do paredão de Havana.

Com isto recordam que nesta data se comemora o aniversário do navio que trouxe Fidel Castro e os seus companheiros daquela nação em 1956 para iniciar a etapa final das guerras de libertação.

Essa peregrinação começou como tradição horas após a morte do líder histórico, em 2016.