Cuba é líder na América Latina e segunda no mundo em vacinação contra a Covid

Prensa Latina - Atualmente, 83,4% dos cubanos (9.331.520 cidadãos) contam com o esquema completo de imunização anti-Covid-19, o que mantém o país como líder da América Latina e segundo no mundo.

Globalmente, a nação caribenha só é superada pelos Emirados Árabes Unidos, com 88,4 por cento dos seus habitantes vacinados, e a terceira posição é ocupada por Portugal com 82,34 por cento.

Os dados internacionais são coletados no portal estatístico da Universidade de Oxford, Our World in Data, onde também se reflete que Cuba supera Chile, Uruguai e Brasil na América Latina.

Por outro lado, o país das Antilhas também ocupa o primeiro lugar no número de doses de vacinas Covid-19 administradas por 100 pessoas, com uma média de 253,96.

Outro aspecto refletido por Our World in Data no qual Cuba lidera é no número total de doses administradas (28.822.131) - de acordo com sua população - como parte do protocolo inicial ou como reforço.

Neste último aspecto, um total de 546.420 cubanos já contam com o reforço (reforço), sendo 66.923 pertencentes a estudos clínicos e 479.497 à vacinação deste tipo que está a ser aplicada à população de territórios e grupos de risco selecionados, referido no relatório do Ministério da Saúde Pública (Minsap).

Precisamente nesta segunda-feira, começou a aplicação de uma dose de reforço da Abdala na capital cubana, em quatro bairros da cidade: Guanabacoa, Regla, Habana del Este e San Miguel del Padrón.

Serão incluídos nesse processo aqueles que não estão convalescendo da doença e foram inoculados há seis meses com o esquema completo de qualquer imunizante.

A primeira etapa da vacinação de reforço também incluiu pessoal do grupo empresarial da BioCubaFarma e outros setores de risco da Ilha.

Em declarações recentes, Miladys Limonta, coordenadora de projetos de desenvolvimento de vacinas candidatas anti-Covid-19 no Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia, destacou a adequação do Abdala para estimular a resposta imunológica como um reforço.

Primeira vacina anti-Covid-19 da América Latina e do Caribe, o referido medicamento demonstrou essa capacidade em indivíduos convalescentes e em indivíduos previamente injetados com outras formulações, como Sputnik e Sinopharm, enfatizou a cientista.

De acordo com o Minsap, até o dia 8 deste mês, 10 milhões de 207 mil 648 pessoas haviam recebido pelo menos uma dose de Soberana 02, Soberana Plus e Abdala, valor que inclui convalescentes que recebem uma única injeção da Plus.

Desse total, com uma segunda dose existem cerca de 9.253.951 pessoas e com a terceira, 8.814.112.

Cuba foi a primeira nação do mundo a iniciar uma campanha massiva em crianças a partir dos dois anos de idade e atualmente mais de um milhão 631 mil crianças já contam com o esquema anti-Covid-19 completo.