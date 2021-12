Cuba impulsiona vacinação de reforço contra variante Ômicron

Apoie o 247

(Prensa Latina) - O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacou hoje a decisão da comunidade científica de seu país de acelerar a vacinação de reforço da população, dado o risco da variante Ômicron do vírus SARS-CoV-2.

No relato da rede social Twitter, o presidente compartilhou a comunicação do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia, em que se reconhece a determinação de aplicar a injeção adicional no menor tempo possível, levando em consideração as evidências de que aumentará os níveis de proteção.

“Já mais de um milhão de cubanos receberam aquela outra dose e continuaremos avançando. 85,6% da nossa população tem seu esquema completo. #CubaVive”, escreveu o chefe de Estado.

A indústria biofarmacêutica cubana informou que entregará pouco mais de seis milhões de doses ao Ministério da Saúde Pública (Minsap) para acelerar esse processo.

O Dr. Eduardo Martínez, presidente da BioCubaFarma, garantiu que a vacinação de reforço está prevista para ser concluída antes do final de janeiro de 2022 e paralelamente o país está trabalhando no desenho de imunógenos específicos contra o Ômicron.

Cuba confirmou no final deste sábado 122 novos casos e nenhuma morte da Covid-19, para um acumulado de 964.729 positivos e 8.320 mortes desde o início da pandemia em março de 2020.

Segundo informações do Minsap, o país acumula seis caixas com a variante Ômicron.

