Eleições na Venezuela: consenso entre governo e oposição mostra "fracasso dos EUA"

Sputnik - O presidente Nicolás Maduro felicitou os partidos políticos da oposição que confirmaram a sua participação nas eleições regionais de novembro.

As principais formações de oposição a Caracas anunciaram o fim de três anos de boicote nas urnas e de apelos à abstenção nas votações. Eles confirmaram sua participação nas eleições sob o nome Mesa da Unidade Democrática (MUD).

“O anúncio era esperado, embora não fosse claro. Falamos do setor de oposição mais radical contra Maduro, que tinha como referência Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente. Uma estratégia endossada pelos Estados Unidos que parece estar fracassando após este anúncio”, disse ao En Órbita o correspondente da HispanTV na Venezuela, Marcos Salgado.

Para o jornalista, a mensagem deste setor político representa uma “virada” em relação às manifestações anteriores de não reconhecimento do Governo. O anúncio coincide com a negociação no México entre Caracas e a oposição.

Para Salgado, isso permite "diminuir a pressão política interna" que o país sul-americano tem vivido nos últimos anos. “É uma grande notícia para o Governo em princípio, por conseguir que um setor, que pretendia abertamente realizar golpes (...) e acabar com o governo Maduro, se sente para dialogar”, disse.

“As conversas estão começando. (...) Esse acordo foi pré-estabelecido e foi confirmado em função dos prazos para apresentação dos candidatos em que a oposição precisava avançar”, disse o correspondente da HispanTV na Venezuela.

