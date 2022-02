Ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández é capturado e transferido para prisão (vídeo)

Apoie o 247

ICL

TeleSur - As autoridades hondurenhas capturaram e transferiram o ex-presidente Juan Orlando Hernández para um centro de detenção nesta terça-feira, depois que a Suprema Corte de Justiça (SCJ) emitiu um mandado de prisão.

O ex-presidente é procurado pelos Estados Unidos (EUA) por suposto tráfico de drogas em larga escala e tráfico de armas.

Após sua captura, as autoridades procederam a buscas em sua residência e agora resta a um juiz da Corte aceitar formalmente o processo de extradição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Momento en el que arrestan al expresidente Juan Orlando Hernández. pic.twitter.com/D5vZ5LVPLI — Gilda Silvestrucci (@GildateleSUR) February 15, 2022

Antes de emitir o mandado de prisão contra Hernández, o plenário de 15 magistrados do CSJ nomeou o jurista Edwin Ortez como responsável pelo expediente do pedido de extradição para os Estados Unidos do ex-presidente Hernández.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O porta-voz da Corte Suprema, Melvin Duarte, afirmou que a Secretaria Judiciária continua aberta para receber a respectiva documentação da defesa de Hernández e explicou que estão sendo tomadas as providências para entregar o ex-chefe de Estado.

Hernández, que foi presidente de Honduras no período 2014-2022, divulgou um áudio nas redes sociais para indicar que se entregaria voluntariamente às autoridades. "Estou pronto e disposto a colaborar, a chegar voluntariamente com seu acompanhamento no momento que o juiz natural assim o designar para poder enfrentar esta situação e me defender", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por sua vez, o secretário de Segurança de Honduras, Ramón Sabillón, comentou que Hernández é acusado de quatro acusações perante um tribunal em Nova York, EUA, incluindo tráfico de drogas, uso de armas e associação ilícita com cartéis de drogas.

Até agora, a residência do ex-presidente, além de cercada por policiais, também é cercada por militantes de vários partidos políticos, que durante seu governo denunciaram a repressão e os atos de corrupção de Hernández.