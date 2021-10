Extradição de Saab é uma medida dos EUA para pressionar o governo venezuelano

Apoie o 247

Sputnik - A extradição para os Estados Unidos do empresário colombiano e diplomata venezuelano Alex Saab é uma medida da Casa Branca para pressionar o presidente Nicolás Maduro, disse em entrevista à Agência Sputnik Javier Bertucci, líder político integrante da mesa de diálogo nacional.

“Esta iniciativa de extraditar Alex Saab ao abrigo do esquema de um 'madrugador' visa pressionar o Governo a aceitar essa condição de eleições presidenciais e parlamentares. No entanto, penso que é uma jogada muito arriscada, porque se o diálogo entre Em definitivo forma, os afetados são os venezuelanos", disse o candidato a governador do estado de Carabobo (norte).

Na tarde de 16 de outubro, os meios de comunicação cabo-verdianos noticiaram que Saab, que se encontrava detido durante 491 dias naquele país, estava para ser transferido aos EUA, onde é acusado de ser o porta-voz de Maduro.

O governo da Venezuela indicou reiteradamente que Saab era responsável pela compra de alimentos e medicamentos para a nação caribenha, por meio de acordos firmados com a Rússia e o Irã, e por isso foi detido.

Maduro garantiu que, com a ação, a Casa Branca busca limitar ainda mais o acesso de seu governo aos suprimentos básicos para seu país.

Por sua vez, a Organização das Nações Unidas (ONU) exigiu a libertação do empresário, cujos advogados denunciaram que ele foi submetido a tratamento cruel.

No entanto, nem o processo judicial que se seguiu em Cabo Verde nem os apelos da comunidade internacional conseguiram evitar que Saab fosse extraditado para os Estados Unidos, onde compareceu segunda-feira a um tribunal de Miami e foi detido.

Fim do diálogo

A transferência da Saab para os Estados Unidos tornou-se um obstáculo para o diálogo entre o governo e a oposição venezuelana no México.

O diplomata havia sido designado como integrante desse processo pela delegação do governo venezuelano em setembro, embora sua prisão o impedisse de participar de qualquer modalidade.

Bertucci, que foi candidato presidencial em 2018, considerou que com esta ação os Estados Unidos tentam fazer com que o governo venezuelano se sinta pressionado a realizar eleições presidenciais e repetir as eleições parlamentares de 2019.

"Acredito que o governo dos Estados Unidos continua a gerar pressão sobre o governo nacional e tentar fazer com que essa ação coloque pressão sobre as negociações, e o pedido dos Estados Unidos são as eleições presidenciais e a Assembleia Nacional, e sei que o governo se opôs e isso foi bloqueado", disse ele.

Retorno difícil

O político venezuelano lamentou que a fração do Governo tenha decidido se levantar das negociações que vêm ocorrendo com a oposição no México desde agosto com a mediação da Noruega, e disse que a população será a única afetada.

“Infelizmente, o fato do governo decidir se levantar da mesa de diálogo no México não é um problema, e mesmo o que acabou de acontecer com Alex Saab em sua extradição nos Estados Unidos, não deve ser visto como uma questão de governos, isto é um assunto para os venezuelanos. Aqui estamos carregando a pior parte do conflito político, nós, os venezuelanos”, disse.

A interrupção das negociações anunciadas no sábado "impede chegar a acordos que possam beneficiar o povo venezuelano", incluindo iniciativas humanitárias "urgentes para a Venezuela", insistiu.

O líder político e pastor evangélico vê como crescente a possibilidade de o governo da Venezuela voltar à mesa de diálogo pelo menos até o final do ano, apesar dos esforços feitos pela delegação norueguesa em sua mediação.