Fernández anuncia projeto de industrialização na Argentina

(Prensa Latina) - O presidente Alberto Fernández apresentou hoje um projeto de lei Compre Argentino em uma cerimônia em que refletiu sobre o objetivo de seu governo de promover a indústria como um importante motor de crescimento e desenvolvimento.

No primeiro ato, um dia após o revés eleitoral que sofreu nas primárias, visivelmente abatido, o presidente destacou que nada é mais importante do que o desenvolvimento argentino e que, se pequenos privilégios devem ser introduzidos, isto será feito para que este setor avance.

Durante seu discurso no Museu do Bicentenário da Casa Rosada, Fernández expressou sua confiança de que o caminho iniciado em 2019 não será alterado e comemorou que esta proposta é fruto de um debate aberto.

Hoje, disse, estamos dando um passo importante e vamos trabalhar para que esse projeto rapidamente se transforme em lei.

Depois de afirmar que governar cria empregos, insistiu na necessidade de investimento e produção, lembrando que para seu governo é central que a indústria volte a ocupar um lugar predominante na economia argentina.

Ao se perguntar por que promovem uma lei nacional de compras, destacou que 13% do Produto Interno Bruto nacional é representado pelo Estado e ‘se temos esse volume do poder de compra do Estado, como não vamos priorizar o capital argentino?’.

Entre os objetivos da nova lei estão promover uma maior participação da indústria nacional nas compras públicas, gerar aumento de empregos, investimentos e transferência de tecnologia para setores da economia nacional com maior capacidade tecnológica e produtiva.

