Fernández diz que EUA têm grande parte da culpa pela dívida da Argentina

Sputnik - Nesta quinta-feira (3), o presidente argentino, Alberto Fernández, afirmou que os EUA são em grande parte responsáveis pela dívida do país.

Além disso, o Fernández afirmou que é preciso reduzir a dependência dos EUA e iniciar uma cooperação com a Rússia.

"A Argentina está passando por uma situação difícil, pois temos uma grande dívida externa, a situação econômica também está difícil", afirmou Fernandez.

Fernández ainda ressaltou que desde os anos 1990 a Argentina se orientou muito pelos EUA, e a economia do país dependia em grande parte das relações entre Washington e Buenos Aires, adicionando que "a dívida com o FMI também se deve a essas relações".

O presidente argentino também destacou que o país pode ser a porta de entrada para a Rússia trabalhar na América Latina.

Por sua vez, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou durante encontro com Fernández, que há muito a ser feito para promover a cooperação comercial e econômica entre a Rússia e a Argentina.

"Claro que ainda temos muito a fazer para avançar nossa cooperação comercial e econômica. No ano passado as trocas comerciais cresceram uma vez e meia. É um bom ritmo", afirmou Putin.

Putin observou que há muitas áreas promissoras para avançar na cooperação entre Moscou e Buenos Aires.

"Nossos colegas estão trabalhando: o Ministério da Saúde, o Ministério das Relações Exteriores, outras entidades também seguem trabalhando", declarou.

Nesta quinta-feira (3), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu Alberto Fernández, presidente da Argentina, que busca apoio de Moscou na disputa com o Reino Unido sobre as ilhas Malvinas, linhas de crédito e um aumento do comércio entre os dois países, disseram analistas à Sputnik.

Fernández chegou a Moscou na quarta-feira (2) como parte de uma viagem internacional e foi recebido no aeroporto internacional de Vnukovo pelo vice-chanceler russo, Sergei Ryabkov, e pelo embaixador de Buenos Aires em Moscou, Eduardo Zuaín.

O objetivo da viagem, explicou o presidente na semana passada, é aprofundar os laços de amizade e poder avançar no acordo estratégico que existe entre os dois países.

