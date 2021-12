Governo da Colômbia saúda decisão dos EUA de retirar as FARC da lista de organizações terroristas

O governo da Colômbia considerou que a decisão dos Estados Unidos de eliminar as FARC de sua lista de organizações terroristas representa um endosso à implementação do Acordo Paz edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Sputnik - O governo da Colômbia considerou que a decisão dos Estados Unidos, anunciada nesta terça-feira (30), de eliminar as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) de sua lista de organizações terroristas representa um endosso à implementação do Acordo Paz.

"É um reconhecimento de que na implementação do acordo, por meio da Política de Paz com Legalidade, aquele antigo grupo terrorista se dissolveu, desarmou e não tem mais condições de cometer atos terroristas", disse o assessor presidencial para a Paz, Emilio Archila, em vídeo transmitido por seu escritório.

Archila explicou que a decisão dos Estados Unidos "não tem efeito sobre as condições individuais das investigações que estão sendo realizadas neste país" sobre os ex-comandantes das extintas FARC, nem sobre nenhum dos procedimentos que estão sendo feitos na Colômbia por parte da Jurisdição Especial para a Paz (JEP) ou de jurisdição ordinária.

PUBLICIDADE

Anteriormente, em nota, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, relatou a decisão do governo Joe Biden em relação às antigas FARC, com a revogação de seu status de organização terrorista internacional.

No entanto, indicou também que incluiu na lista de organizações terroristas as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - Exército Popular (FARC-EP) e a Segunda Marquetalia, assim como seus dirigentes, considerados como dissidentes das FARC.

PUBLICIDADE

A esse respeito, Archila destacou que "a Segunda Marquetalia foi responsável por algumas das mortes de ex-combatentes" e que é por isso que o governo colombiano concorda com a decisão dos Estados Unidos de incluí-la na lista de terroristas internacionais.

Por fim, considerou que a decisão do governo Joe Biden "facilita ainda mais o apoio" que o Executivo colombiano recebe de seu par estadunidense "em todas as frentes de implementação da paz e que agora também será possível no que diz respeito ao processo de reintegração".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: