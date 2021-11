Governo da Nicarágua formaliza saída da OEA

Apoie o 247

DCO - Em defesa de sua soberania nacional, o recém eleito governo da Nicarágua de Daniel Ortega formalizou nesta sexta-feira seu pedido de saída da OEA (Organização dos Estados Americanos), uma organização de tipo imperialista que há décadas serve para promover golpes e ações do interesse sobretudo do imperialismo norte-americano contra os países latino-americanos.

Em seu texto de saída, o governo afirma que a OEA é um “instrumento de ingerência e intervenção”, e denunciou a farsa montada contra a Nicarágua pelo imperialismo.

Recentemente, a OEA afirmou que as eleições na Nicarágua, que garantiram a reeleição da esquerda nacionalista, eram fraudadas, em um manobra muito semelhante a feita contra a Venezuela. A política golpista do imperialismo assim centrou foco no país desde então, resultando na saída da Nicarágua da OEA.

