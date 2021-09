Governo da Venezuela denuncia boicotes da oposição contra diálogo no México

Autoridades denunciam que a oposição busca boicotar acordos relacionados à recuperação de ativos no exterior. Governo venezuelano denuncia a intenção de desnacionalizar ativos roubados do país ou cedê-los a poderes estrangeiros edit

Apoie o 247

Clube de Economia

TeleSur - O governo legítimo da Venezuela denunciou a tentativa da oposição na mesa mexicana, e de seus aliados estrangeiros, de sabotar os compromissos estabelecidos no Memorando de Entendimento em relação à recuperação do patrimônio da nação.

A denúncia foi feita pelo chefe da delegação venezuelana para o processo de negociação e diálogo com as oposições, que está ocorrendo no México, o porta-voz Jorge Rodríguez, que afirmou que a oposição tenta condicionar e contornar o que foi assinado em 13 de agosto, em particular o competente para fundos venezuelanos no exterior.

Rodríguez lembrou que o congelamento desses fundos foi um flagrante roubo de ativos que pertencem apenas aos venezuelanos, ao tornar público a rejeição categórica do governo venezuelano a esta tentativa de sabotagem.

PUBLICIDADE

O comunicado da delegação governamental refere, em particular, a recente decisão do governo da Colômbia de se apropriar e assumir o controle da empresa Monómeros Colombo Venezolanos, subsidiária da Pequiven.

Frente a la grave violación a los acuerdos firmados en México sobre la recuperación de nuestros activos: estamos en presencia de un robo flagrante de bienes que sólo pertenecen a las venezolanas y los venezolanos pic.twitter.com/yZczfUKnD1 PUBLICIDADE September 17, 2021

Refere-se também, na reclamação, à carta tornada pública pelo Office of Foreign Assets Control do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que afirma que poderia autorizar a venda das ações da Citgo Petroleum a partir de janeiro de 2022.

O comunicado descreve como vergonhosas e antinacionais as declarações dos Partidos da Vontade Popular e da Primeira Justiça, que revelam uma luta feroz de grupos e interesses pelo controle de ambas as empresas e a intenção de desnacionalizar esses ativos ou cedê-los a poderes estrangeiros.

PUBLICIDADE

Por último, o governo da Venezuela alerta os países que acompanham o diálogo sobre esta tentativa de ignorar os acordos alcançados e romper o processo de diálogo e negociação, e reitera sua vontade de chegar a um acordo abrangente e acordos parciais que beneficiem o país conforme o compromisso firmado em 13 de agosto.