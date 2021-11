Governo da Venezuela desmantela grupo terrorista que pretendia sabotar Conselho Nacional Eleitoral

Apoie o 247

Sputnik Brasil - No sábado (13), o ministro do Interior, Justiça e Paz da Venezuela, Remigio Ceballos Ichaso, anunciou o desmantelamento de um novo plano terrorista que ameaçava as instalações do Conselho Nacional Eleitoral (CNE, na sigla em espanhol) de Mariche, em Caracas, segundo a CVTV.

O plano aconteceria antes das eleições regionais e municipais que serão realizadas no dia 21 de novembro.

"Desmantelamos um novo plano terrorista que pretendia minar a soberania e a paz do nosso povo", escreveu Ichaso em rede social.

Desmantelamos um novo plano terrorista que pretendia minar a soberania e a paz do nosso povo, estarei em breve dando importantes declarações para todo o país. Atentos!

Hemos desarticulado un nuevo plan terrorista que pretendía atentar contra la soberanía y la Paz de nuestro pueblo, en breve estaré dando declaraciones importantes para todo el país. ¡ATENTOS!#13Nov pic.twitter.com/GhhwrmhMft — @FuerzaDinamica Remigio Ceballos Ichaso (@CeballosIchaso1) November 13, 2021

Segundo a mídia, as forças de segurança detiveram nas proximidades do CNE o suposto coordenador da operação, Dimas Alberto González, conhecido como "coveiro", assim como três outras pessoas, identificadas como José Miguel Acuña Justo, Francisco Daniel Moya Hernández e Keiner Osnaldo Gutiérrez.

Vice-presidente do setor de Segurança Cidadã e Paz, Remigio Ceballos Ichaso, oferece declarações sobre o desmantelamento de um plano terrorista contra as eleições do próximo dia 21 de novembro.

#EnVideo📹| Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, @CeballosIchaso1 ofrece declaraciones sobre la desarticulación de un plan terrorista contra los comicios del próximo #21Nov#LaOrquestaMásGrandeDelMundo pic.twitter.com/WKHacCnN8a — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) November 13, 2021

Também foram apreendidos no local 95 panfletos, dez artefatos explosivos improvisados, tambores de gasolina e uma gravação em que William Ricardo Sánchez Ramos, suposto administrador e financiador da operação, explicava o plano.

De acordo com a rede de TV Telesur, essa seria a mesma organização terrorista que tentou sabotar as eleições parlamentares de 2020 e a instalação da Assembleia Nacional em 5 de janeiro de 2021.

