Governo Lasso reprime manifestações populares no Equador

TeleSur - Os primeiros confrontos entre policiais e cidadãos que saíram para se manifestar nesta terça-feira, 26 de outubro, foram registrados em pelo menos três partes do país, no âmbito da Greve Nacional convocada para protestar contra o governo de Guillermo Lasso.

Em Imbabura, no cantão de Peguche, a repressão foi denunciada por quem seriam membros da força pública, que lançaram gás lacrimogêneo para dispersar os cidadãos que se concentravam neste setor.

‼️PAMELA MORANTE ES AGREDIDA POR LA @PoliciaEcuador‼️

Aquí se registró en vivo la actuación de un oficial de la Policía mientras reportaba el #ParoNacional, en Daule, provincia de Guayas pic.twitter.com/fj1kBerHjs October 26, 2021

O fato foi registrado em vídeos que circulam nas redes sociais e, diante do ocorrido, a Aliança de Organizações pelos Direitos Humanos denunciou a atuação de elementos das Forças Armadas.

‼️UNA PERIODISTA AGREDIDA Y 17 PERSONAS DETENIDAS‼️

Este es el saldo del #ParoNacional en #Ecuador en contra de las medidas económicas del gobierno de @LassoGuillermo 👇🏾



pic.twitter.com/BHpiJwz5Gn — Orlando Pérez (@OrlandoPerezEC) October 26, 2021

Organizações sociais e indígenas, sindicatos de trabalhadores e sindicatos no Equador começaram na madrugada desta terça-feira um novo dia de protestos contra as políticas econômicas do presidente Guillermo Lasso.

As manifestações foram convocadas pela Frente Unitária dos Trabalhadores (FUT), Frente Popular (FP) e pela Confederação das Nacionalidades Indígenas (Conaie).

🔴 #Atención

Las movilizaciones volverán a sentirse en el país este martes 26 de octubre. La CONAIE encabezará una jornada de “resistencia progresiva” a la que se sumarán otras agrupaciones, como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular#ParoNacional #Ecuador pic.twitter.com/Ch8XxI8UDz — LA ÚLTIMA (@LaUltima_Ec) October 25, 2021

Organizações como a Federação de Estudantes Universitários do Equador e a Confederação Nacional de Organizações Camponesas, Negras e Indígenas, entre outras, aderiram à convocação.

Segundo as organizações convocadoras, o dia de protestos exige políticas econômicas e sociais justas, tanto para os trabalhadores quanto para os setores de baixa renda.

🇪🇨 PARO NACIONAL 🇪🇨



Ecuador vive una jornada de paro nacional contra la política económica y social de Guillermo Lasso, señalado en los Pandora Papers. A esta hora reportan 18 detenciones y varios heridos. Los organizadores hablan de "violencia policial".pic.twitter.com/iFGKS6cLSp — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) October 26, 2021

Entre as reivindicações estão o congelamento do preço do combustível e o apoio ao projeto do Código do Trabalho recentemente apresentado ao Legislativo pela FUT e a rejeição da proposta de Lei de Criação de Oportunidades.

Diante da rejeição ao aumento do custo dos combustíveis, na última sexta-feira, Lasso congelou os novos preços e suspendeu os reajustes mensais, porém, não conseguiu reduzir o descontentamento popular.

Os protestos de 26 de outubro são os maiores desde que Guillermo Lasso assumiu o poder em maio e aconteceram sob o estado de exceção de 60 dias decretado há uma semana.

Enquanto isso, o porta-voz da Presidência da República, Carlos Jijón, anunciou que há 18 detidos por interromperem as comunicações com o fechamento de estradas. Ele indicou que respeita os protestos, mas respeita as pessoas que querem trabalhar.

“Os cidadãos foram presos em flagrante delito. O Governo procedeu à captura do povo naquela altura, mas os juízes decidem a culpa desse povo”, disse o responsável.

