Grupo Puebla chama união contra ataques da extrema direita na América Latina

O Grupo Puebla chamou hoje a cerrar fileiras ante as manobras da extrema direita na América Latina para defender as vitórias das correntes progressistas nos diversos processos eleitorais edit

Reunido nesta capital com a presença de cerca de 200 líderes políticos, entre eles cinco ex-presidentes e representantes de 19 países do continente, o grupo debateu na véspera sobre os desafios políticos, econômicos e sociais a serem enfrentados no futuro imediato.

Também revisaram os principais acontecimentos políticos que durante a última década dificultaram o avanço de projetos progressistas e de esquerda, como os golpes contra os governos de Juan Manuel Zelaya em Honduras (2009) e Evo Morales na Bolívia (2019).

Nessa linha, discutiram os julgamentos políticos que, com óbvios fins desestabilizadores, destituíram do poder os ex-presidentes Fernando Lugo, do Paraguai (2012), e Dilma Rousseff, do Brasil (2016).

Por outro lado, existe a perseguição judicial (lawfare, em inglês) como forma de impedir que líderes e forças de esquerda realizem seus projetos políticos, forma também utilizada para quebrar ordens institucionais e desconsiderar a vontade da maioria.

Foi o caso dos ex-presidentes e candidatos a cargos públicos Rafael Correa e Lula da Silva, no Equador e no Brasil, respectivamente, desqualificados politicamente para evitar a vitória nas urnas e abrir caminho para candidatos de direita.

Outro ponto foi o reconhecimento das importantes vitórias eleitorais das forças progressistas e a necessidade de criar e articular estratégias que contribuam para a consolidação desses governos.

Dessa forma, estariam em melhor posição para enfrentar desafios comuns a todos os países latino-americanos, como a pobreza e a desigualdade em uma das regiões mais ricas do planeta.

O VII Encontro do Grupo Puebla se conclui hoje e espera-se que durante o dia emita um comunicado no qual recolham os pontos mais importantes discutidos e as projeções de trabalhos futuros.