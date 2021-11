Lasso pede intervenção dos EUA e da UE contra o tráfico de drogas no Equador

Presidente da direita neoliberal, o banqueiro Guillermo Lasso afirmou que “o Equador sozinho não terá condições de lutar contra o narcotráfico” e pediu atuação do imperialismo edit

(Sputnik) - O presidente do Equador, Guillermo Lasso, defendeu a necessidade de implementar um plano regional na América Latina com o apoio dos Estados Unidos e até da União Européia para lidar com o narcotráfico em seu país.

“O problema da segurança pública requer o apoio da região, de países como Colômbia, Peru ou Estados Unidos, mas também da União Européia, o Equador sozinho não terá condições de lutar contra o narcotráfico”, disse Lasso durante sua participação em um fórum organizado pelo jornal ABC em Madri.

Como explicou Lasso, há quatorze anos o Equador era conhecido como um país do narcotráfico para os Estados Unidos, mas desde então a situação piorou e gerou um novo problema: o consumo interno de drogas.

Para ele, isso significa agora que o país vive "um problema de segurança pública e um problema de saúde pública" que não pode ser resolvido sem ajuda internacional.

“Só o Equador não pode avançar sem o apoio da região. Por isso afirmei que é hora de um plano que exige o apoio e o apoio de países amigos, os Estados Unidos e a União Européia”, insistiu.

Segundo sua análise, a principal causa da expansão do narcotráfico é a "ausência do Estado", algo que afirmou estar sendo resolvido com "ações concretas".

A título de exemplo, Lasso explicou que, ao assumir o poder, quase um terço do território equatoriano não contava com mecanismos de controle de voos irregulares. No entanto, nos últimos meses, vários radares foram instalados para aumentar a capacidade de controle

“Até março teremos 100% de controle quanto ao controle aéreo de voos irregulares”, disse. Da mesma forma, afirmou que o progresso econômico deve ser uma alavanca para a mudança no combate ao narcotráfico e na melhoria da qualidade de vida dos equatorianos.

Nesse sentido, como fez durante a sessão de 4 de novembro em outro fórum, Lasso defendeu perante os investidores espanhóis que o Equador é um lugar "confiável" que oferece múltiplas oportunidades de negócios.

“O Equador está em um processo de mudança”, disse ele, lembrando que seu governo planeja licitar uma série de projetos estratégicos em setores como infraestrutura, mineração, petróleo e energia, com os quais espera atrair até US $ 30 bilhões em investimentos estrangeiros.