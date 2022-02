Lula é convidado, mas diz que não vai a posse de Boric no Chile

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) foi convidado para a posse do presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, para a cerimônia de posse no próximo dia 11 de março, mas afirmou que não poderá estar presente. Segundo reportagem do jornal O Globo, Lula enviou uma carta agradecendo o gesto.

Confirmaram presença na posse do presidente chileno o senador esquerdista Gustavo Petro, candidato à presidência da Colômbia; o presidente do PSOL, Juliano Medeiros; o ex vice-presidente da Nicarágua, Sergio Ramírez, escritor e opositor do governo de Daniel Ortega que expressou sua “gratidão pela solidariedade com nossa Nicarágua”; o vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão; entre outras.

Não se sabe da participação dos presidentes da Venezuela e Cuba, Nicolás Maduro e Miguel Díaz-Canel, respectivamente, governos aos quais Boric é crítico, mas espera-se a participação da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris.

