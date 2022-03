Maduro acusa Ocidente de 'provocar' Rússia com expansão da Otan

Apoie o 247

247 - O presidente venezuelano Nicolás Maduro colocou a culpa pela atual crise na Ucrânia diretamente nos Estados Unidos e na Otan, isto é, no Ocidente, em um discurso na segunda-feira, 7.

“Aqueles que provocaram esse conflito com décadas de descumprimento de acordos, com décadas de ameaças contra a Rússia, com décadas de preparação de planos para a expansão da Otan são os principais responsáveis por gerar esse conflito”, afirmou o líder do PSUV.

Maduro também disse que a Venezuela está “seriamente preocupada com a possibilidade de uma guerra na Europa e uma extensão para outras regiões do mundo”. Ele ainda criticou as sanções contra os russos, “medidas econômicas que visam agravar a situação”.

