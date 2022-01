Maduro: Venezuela recupera seu caminho econômico em meio a sanções

Apoie o 247

TeleSur - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no âmbito da sua mensagem anual à Assembleia Nacional, sublinhou este sábado que o país está a caminho da recuperação económica em meio às sanções ilegais unilaterais e coercitivas impostas pela Casa Branca.

"Pode-se anunciar que após cinco anos de guerra econômica, a Venezuela recuperou o caminho econômico, no terceiro trimestre a economia alcançou um crescimento de 7,6% e as instituições projetam um crescimento de mais de quatro por cento da economia venezuelana (... .) O crescimento do comércio interno atingiu 33 por cento", informou o chefe de Estado.

O presidente afirmou que os números positivos se devem também ao diálogo político com todos os setores que desencadeou a reinstitucionalização, “após cinco anos de perseguição financeira conseguimos acionar os 17 motores da agenda econômica alternativa bolivariana, com muito de paciência, decisões adequadas e corretas nos campos monetário, fiscal, cambial, de investimento produtivo, nacional e internacional”, disse.

Continuando com os índices econômicos, o presidente Maduro ponderou o aumento das famílias para seu consumo, “nas famílias houve um crescimento de 4,9% no consumo, assim como 8,7% no consumo do governo, o dinheiro em circulação aumentou para 3,1% do investimento, evidenciando o crescimento econômico", explicou.

"Atingimos 80% da economia digital, o que não é o esperado, mas é um bom passo para o lançamento do bolívar digital (...) Foram 121 milhões de transações digitais. Agradeço aos empresários do país, porque essa conquista é coletiva, nacional, de todos", enfatizou o presidente Maduro.

Aludindo à recuperação económica, o presidente destacou os empreendimentos que têm ocorrido nos últimos anos, o que representa uma revitalização da moeda nacional, “neste 2022, vamos investir no crédito dos empreendimentos, apelo aos Bancos públicos e privados para apoiar os empreendedores", acrescentou.

“O ano de 2022 foi um antes e um depois, uma refundação (...) nos indicadores de pobreza conseguimos uma melhora substancial, conseguimos diminuir de 18,4 para 17,7 por cento, em plena recuperação econômica, e a extrema pobreza se mantém em o mesmo nível de 4,1 por cento. Propomos pobreza extrema zero até 2025", disse o presidente.

Apesar das sanções ilegais que a nação sul-americana sofre de Washington, o presidente reiterou que o plano de habitação garantido para a população foi mantido e continuará em 2022, "no ano passado a construção de casas chegou a 3.900.000, estamos estabelecendo metas como manter casas construídas", acrescentou.

Bem-estar social versus guerra econômica

"No ano passado, 76% do orçamento nacional foi destinado a programas sociais (...) os bônus que são dados através da Carne de la Patria ajudam as pessoas no final do mês quando o salário não é suficiente", afirmou o presidente .

Aludindo à manutenção das políticas sociais em meio a sanções ilegais, o presidente ordenou que seus ministros continuem executando programas de recuperação de centros de saúde, fortalecimento da educação e outras missões sociais que são referência no mundo.

“Essa metodologia foi aprendida na China para determinar os pontos de maior necessidade e chegar lá com incentivo e ajuda para quem precisa (...) as famílias, que a economia cresça", disse o presidente Maduro.

“Além dos números, no comércio exterior houve crescimento revendo 2021 em relação a 2019, passamos da resistência à recuperação e devemos ir para o florescimento, e geração de bens e produtos para o nosso país”, explicou o chefe da Condição.

Sobre as políticas monetárias em prol da garantia do bem-estar em meio a sanções ilegais, o presidente Maduro explicou sobre a batalha contra a inflação induzida da qual o país sul-americano é vítima, "nos últimos quatro meses, tivemos inflação de um único A inflação em dezembro de 2021 foi a mais baixa desde 2015, o que nos deixa otimistas sobre a superação dos ônus da hiperinflação", disse.

Recuperação de serviços públicos

O presidente venezuelano lembrou que como resultado das sanções ilegais e dos ataques de um pequeno setor extremista contra o bem-estar geral, os serviços públicos foram afetados, “eles usam a guerra elétrica para afetar a água e desestabilizar o país. Nosso objetivo é garantir a estabilidade de todos os serviços públicos junto com os governadores e prefeitos, vamos avançar com um plano de restauração do serviço de água", prometeu.

“A indústria de petróleo, gás, água e energia foi montada quase inteiramente com tecnologia norte-americana, ninguém calculou os danos que poderia ter como efeito colateral indireto, todas essas medidas para bloquear os serviços públicos”, observou o chefe de Estado. , que lembrou que a Revolução Bolivariana garantiu os direitos sociais, inclusive os serviços públicos.

Ao mesmo tempo, o presidente Maduro reconheceu o trabalho dos trabalhadores da Petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA) ao aplicar medidas para a recuperação do sector petrolífero, "recuperaram as refinarias do país, produzindo os combustíveis derivados do petróleo necessários à vida do país", disse.

Da mesma forma, o presidente pediu às autoridades e à base popular que ataquem com força as máfias que sabotam o processo de recuperação de petróleo, “há uma proliferação de máfias com diferentes equipamentos que controlam as bombas e a distribuição de gasolina, é vergonhoso e há que acabar. Peço o apoio de todos os setores honestos do país e peço que seja regularizada a operação e distribuição de combustíveis no país”, disse.

"Foi um ano em que resgatamos algo que devemos cultivar, o amor ao nosso país. Peço aos venezuelanos que façam parte desta grande cruzada em defesa do bem e quão grande é a Venezuela, é proibido falar mal de nosso país", disse. ele disse o chefe de estado.

Diálogo para o entendimento político

O presidente classificou o ano anterior como o ano da reinstitucionalização e do entendimento político com todos os setores políticos, "foi o ano da consolidação da paz política e do diálogo nacional, da consolidação da estabilidade interna do país, do funcionamento poderes e instituições além das dificuldades, foi um grande ano para superar a prolongada e permanente conspiração que buscava e busca uma desestabilizadora dualidade de poder", acrescentou.

Diante do papel do governo colombiano na desestabilização política do país, o presidente Maduro explicou que, apesar das alegações de Duque de querer um poder paralelo em Caracas, seus planos fracassaram e a paz e a constitucionalidade nacional triunfaram.

"A narco-oligarquia colombiana tentou impor um presidente paralelo, uma Assembleia Nacional, um Tribunal de Justiça, mas aqui estamos com o poder de nossa consciência e poder constitucional. 2021 foi a derrota definitiva e esmagadora do plano de poder paralelo que buscava destruir a Venezuela do lado de fora", disse ele.

Da mesma forma, em sua mensagem anual, o chefe de Estado indicou que os cinco poderes estão firmes e em pleno vigor, "sempre com uma visão crítica, mas os poderes na Venezuela estão em operação, o plano paralelo da narcoligarquia colombiana falhou . Vitória da Pátria, vitória da Constituição e dos venezuelanos", disse.

Durante o seu pronunciamento, o chefe de Estado lembrou que as megaeleições foram bem sucedidas fruto do diálogo político, "as eleições regionais foram um sucesso total (...) problemas gerados pela guerra econômica, eles lançaram bombas atômicas em nossa moeda, petróleo, nosso ouro, compras estrangeiras, são ataques sem precedentes", disse ele.

"Fomos às eleições leais à Constituição, foi discutido e acordado, por meio do diálogo, a realização conjunta das eleições para Governadores e Prefeitos (...) Acreditamos que uma Constituição está viva quando o povo exerce plenamente seus direitos, e nesta ocasião, o povo com seu voto escolheu seus governadores, em meio a condições precárias", explicou o presidente venezuelano.

Diante do processo de diálogo que estava ocorrendo no México, o presidente Maduro afirmou que está totalmente disposto a continuar com a agenda que havia sido acordada com os setores da oposição, mas Alex Saab, um diplomata sequestrado nos Estados Unidos (EUA), deve ser libertado.

"O sequestro de Alex Saab esfaqueou o diálogo pelas costas no México, peço que sejam tomadas ações positivas e corretivas e que, mais cedo ou mais tarde, o diálogo no México seja restabelecido para avançar as propostas substanciais que já discutimos", disse ele.

Ao mesmo tempo, pediu à Casa Branca que dissesse ao funcionário que deu a ordem de sequestro do diplomata venezuelano: "Joe Biden, você tomou a decisão de sequestrar Alex Saab? (...) ponto ótimo das negociações, os EUA sequestraram nosso diplomata", disse.

Relações regionais

"Conseguimos consolidar a Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América - Tratado de Comércio dos Povos (ALBA-TCP), tivemos duas Cúpulas maravilhosas, fomos compartilhar com nossos irmãos da América Latina e do Caribe. Este ano vamos promover planos de produção de alimentos e remédios", disse o presidente Maduro.

O presidente explicou ainda que em meio à recuperação gradual do país, projetos como o Petrocaribe serão fortalecidos, “saímos para defender a estabilidade econômica mundial e o mercado de petróleo”, afirmou.

“Em 2021 foi revitalizada a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), que agora assume a presidência argentina, tenho certeza de que continuaremos fortalecendo os acordos comerciais na região”, disse o presidente.

Ao mesmo tempo, o chefe de Estado lembrou que a geopolítica mundial enfrenta novas mudanças, "acreditamos num mundo de paz, agora são as potências emergentes como a China e a Rússia que estenderam as mãos à Venezuela", assegurou. . .

Batalha contra a pandemia

"Hoje estamos atingindo 95% da população adulta vacinada graças à Rússia, China e Cuba, graças a eles a Venezuela recebeu suas vacinas (...) agora começamos com a vacinação de crianças com mais de dois anos. É importante chegar 100 por cento vacinados para nos protegermos", explicou o presidente.

Como resultado das políticas internas de biossegurança e das fortes relações diplomáticas com o mundo, o presidente informou que este ano 84% dos alunos do ensino fundamental, médio e universitário estão em sala de aula, "conseguimos que os alunos fossem às aulas, também conseguiu ultrapassar 90 por cento do nível de escolaridade", acrescentou.

"A vacina é sinônimo de liberdade e os três componentes que são cuidar, se vacinar e ter os melhores tratamentos do mundo prontos (...) não vamos abrir mão do Método 7+7 se for necessário depois", explicou o chefe de Estado.

O presidente exortou a população a cuidar das variantes que descobriram do Covid-19, "a variante Omicron está se tornando dominante, é altamente contagiosa (...) infecções de cinco por 100.000 habitantes. Mas depois cresceu até hoje que temos 18 por 100.000 habitantes", acrescentou.