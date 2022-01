Mercado reage bem à escolha de Boric para Economia

Apoie o 247

247 - O Chile terá o favorito dos mercados no comando da Fazenda. Os financistas "veem a sua nomeação como um sinal de moderação nas reformas econômicas que Boric prometeu implementar", escreve o YahooNews.

O gabinete é representativo. Dos 24 ministros, 14 serão mulheres, entre elas a neta de Salvador Allende, Maya Fernanda Allende, deputada do Partido Socialista, que ocupará a pasta da Defesa.

O governo será uma aliança dos partidos de esquerda e movimentos sociais que levaram o povo chileno às duas nos últimos anos com o Partido Socialista, de centro-esquerda.

Na área econômica, movimentos exigem a renacionalização de setores estratégicos e do cobre. Mario Marcel, 62, é antigo membro do Partido Socialista. Foi nomeado governador do Banco Central pela ex-presidente socialista Michelle Bachelet, para um mandato de cinco anos que começou no final de 2016 e continuou sob seu sucessor de centro-direita, Sebastián Piñera. Dólar opera em forte queda ante peso chileno.

Moderação na Economia pode significar "responsabilidade fiscal", aponta a Americas Quarterly.

