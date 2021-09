México e América Central acolhem plano de desenvolvimento econômico da Cepal

O plano, elaborado pela ONU em conjunto com a CEPAL, tenta resolver as causas estruturais da migração edit

TeleSur - México, Guatemala, Honduras e El Salvador adotarão o Plano de Desenvolvimento Integral (PDI) de longo prazo para mitigar a migração não documentada para os Estados Unidos e, em troca, estimular o desenvolvimento econômico e social entre os países signatários.

Diante de uma iniciativa criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e a Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (Cepal), apresentou-se a iniciativa na Cidade do México, o marco da VI Cúpula da Celac, encerrada neste sábado, 18.

A chefe da Cepal, Alicia Bárcena, explicou que o programa visa abordar todas as causas do problema migratório sob uma proposta organizada em quatro pilares que abordam o tema em diversos ramos econômicos, sociais e de mudança climática, entre outros.

O PDI de El Salvador, Guatemala, Honduras e sudeste do México foi apresentado pela secretária executiva da Cepal em cerimônia realizada na sede do Ministério das Relações Exteriores do México.

O PDI envolve 20 agências, fundos e programas das Nações Unidas que operam na América Latina e no Caribe e busca mudar a questão da migração, vinculando-a à questão do desenvolvimento sustentável e da paz.

Bárcena destacou que se trata de colocar a dignidade da pessoa migrante e os direitos humanos no centro, com foco na segurança humana, e adotar uma visão abrangente do ciclo migratório: origem, trânsito, destino e retorno, para promover a mobilidade humana segura, ordenada e regular.

Outro aspecto exposto por Bárcena é que o México tem que comprar mais coisas da América Central.

“Em outras palavras, há pouco comércio entre os três países: El Salvador, Honduras e Guatemala com o México e o México pode ser um grande mercado para esses países”, acrescentou Bárcena, citando o café como exemplo.

Informou que o plano contempla, pelo menos, as causas estruturais mais importantes da migração na região; em primeiro lugar, há “crescimento insuficiente, é uma região que não conseguiu decolar no seu crescimento, que é moderado ou medíocre”.

A segunda causa são a pobreza e a desigualdade, seguidas por um grande crescimento populacional nas cidades e um grande atraso rural, vulnerabilidade e riscos crescentes diante das mudanças climáticas, como furacões, secas e inundações, reunificação familiar e violência.

“O plano que trazemos é uma resposta inovadora para construir uma região de desenvolvimento sustentável, os nove estados do sul-sudeste do México com El Salvador, Guatemala e Honduras e é sobre mudar o paradigma dominante para que a mobilidade humana seja uma opção e não uma obrigação”, destacou Bárcena.

