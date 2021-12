Milagro Sala: manifestantes vão às ruas contra prisões políticas da era Macri (vídeo)

Manifestantes em Buenos Aires realizaram ato que culminou com uma marcha com tochas na Plaza de Mayo, exigindo a libertação de presos políticos do macrismo edit

TeleSur - A Frente Milagro Sala pelo Trabalho e Dignidade liderou uma manifestação nesta quarta-feira em Buenos Aires, capital argentina, que culminou com uma marcha com tochas na Plaza de Mayo, exigindo a libertação de presos políticos do macrismo.

O slogan do protesto era “por um Natal sem presos políticos” e, além disso, rejeitaram o empréstimo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) feito pelo ex-presidente Mauricio Macri que mergulhou o país em uma dívida enorme.

El Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala @FteMilagroSala cerró su jornada de lucha por la libertad de los presos políticos del macrismo con una marcha de antorchas que culminó en la Plaza de Mayo @teleSURtv pic.twitter.com/SdELkZ5vg4 December 22, 2021

O protesto pedia a libertação de várias pessoas atrás das grades por motivos políticos, incluindo Milagro Sala, líder do movimento Túpac Amaru, perseguida e presa em 16 de janeiro de 2016.

A manifestação começou na Avenida de Mayo e 9 de Julio, e passou pela interceptação na ponte Pueyrredón, com parada em frente à sede do Supremo Tribunal de Justiça para culminar na conhecida Plaza de Mayo.

A mídia local destacou que os protestos foram coordenados por membros do Grupo de Sacerdotes na Opção pelos Pobres e foram desenvolvidos no formato de uma proposta cultural chamada Paixão do Milagre.

Com a convocação desta quarta-feira, termina a campanha de dezembro pela libertação de Milagro Sala e dos demais presos políticos durante a gestão de Mauricio Macri.

