Nenhuma criança cubana morreu após a conclusão da campanha de vacinação pediátrica

Mais de 1,6 milhões de crianças foram vacinadas contra a Covid em Cuba, com mais de 3,3 milhões de doses, e nenhuma morte pediátrica foi relatada edit

Granma - «Mais de 1,6 milhão de crianças foram vacinadas contra a Covid-19 em Cuba, com mais de 3,3 milhões de doses, e nenhuma morte pediátrica foi relatada desde o final da campanha de vacinação», disse a drª María Eugenia Toledo, principal pesquisadora do teste clínico Soberana 02 no Instituto Pedro Kourí de Medicina Tropical (IPK).

Referindo-se ao impacto da imunização em massa da Soberana em crianças de dois a 18 anos de idade, apontou durante um recente comparecimento na Mesa Redonda da televisão que um adulto não vacinado tem 2,2 vezes mais probabilidade de sofrer de doença assintomática do que um adulto vacinado. No caso de uma criança, o risco é 18,2 vezes maior, em comparação com o de uma vacinada.

«Se tivéssemos iniciado a pandemia com tudo o que fizemos em termos de vacinação, 94,8% dos casos em crianças teriam sido evitados», disse, acrescentando que se algo colocou Cuba na vanguarda, seria iniciar uma campanha de vacinação infantil, bem como a vontade política de não iniciar o ano letivo escolar até que as crianças que poderiam ser vacinadas tivessem o cronograma completo de imunização.

Neste item nosso país esteve à frente da curva, definindo que as crianças tinham um papel importante na transmissão, «e isso vem de muitos anos de trabalho em vacinas para crianças», disse.

A Soberana, observou, «é uma vacina que foi projetada para bebês, já que em doenças como infecções pneumocócicas ou hemofílicas, detectamos que elas têm um impacto na transmissão, dado o alto nível de contato com pessoas mais velhas, e com seus próprios irmãos».

Toledo também destacou que foram feitos estudos clínicos em crianças convalescentes e que hoje os níveis de títulos de anticorpos alcançados em crianças convalescentes assintomáticas são muito semelhantes aos das crianças sintomáticas, e também àquelas que não adoeceram e receberam sua programação de três doses.

«Em termos de pediatria, isto significa que hoje temos um nível populacional de crianças com títulos protetores, e se acrescentarmos a isto o fato de que a vacinação infantil não só teve valor em termos de imunidade, mas também em termos sociais, porque as crianças voltaram à escola, então o impacto é maior», disse.

«Para saber como estamos indo», enfatizou, «temos que nos comparar com outros países. Por exemplo, houve um aumento dos casos nos Estados Unidos, Itália e outros países; entretanto, em Cuba, apesar da variante Omicron, mesmo com um aumento dos casos, os níveis estão bem abaixo daqueles relatados por outros países».