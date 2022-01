Nicarágua: EUA anunciam novas sanções contra governo de Ortega no dia de sua posse

Apoie o 247

247 - No dia da inauguração de Daniel Ortega como Presidente da Nicarágua, os Estados Unidos impôs uma nova rodada de sanções contra autoridades do país latinoamericano. Os EUA buscam aumentar a pressão sobre Ortega e sua esposa, a vice-presidente Rosario Murillo, que compõem a chapa reeleita em 7 de novembro do ano passado, com mais de 76% dos votos.

A ação foi orquestrada junto à União Europeia, e dá continuidade à política de interferência nos assuntos internos da Nicarágua. A medida é dirigida a oficiais das forças militares nicaraguenses, do Ministério da Defesa da Nicarágua, do Instituto Nicaraguense de Telecomunicações e Serviços Postais (Telcor) e da estatal Empresa Nicaraguense de Minas (Eniminas).

Delegações governamentais de China, Coréia do Norte, Irã, Rússia, Síria, Belarus, Bolívia, Cuba, México, Argentina, Turquia, Venezuela e Vietnã marcaram presença no evento, nesta segunda-feira (10). No domingo (9), membros do novo congresso tomaram posse.

O chanceler cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, rechaçou o que chamou de medidas "coercitivas e unilaterais" impostas pelos EUA.

“Condenamos as novas medidas coercitivas unilaterais e as restrições de vistos impostas pelos Estados Unidos contra oficiais nicaraguenses, na tentativa de interferir nos assuntos internos dessa nação irmã”, disse Rodríguez Parrilla.

Condenamos las nuevas medidas coercitivas unilaterales y las restricciones de visas impuestas por EEUU contra directivos nicaragüenses, en intento de injerencia en los asuntos internos de esa hermana nación.



Ratificamos nuestra solidaridad con el gobierno y pueblo de #Nicaragua. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 10, 2022

