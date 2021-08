'Nossa missão histórica é deixar para trás séculos de desigualdade', diz primeiro-ministro do Peru

Segundo Guido Bellido o objetivo do governo de Pedro Castillo, sindicalista que ganhou as eleições presidenciais no Peru contra a extrema direita, “nossa gestão não pretende ser a continuidade de governos anteriores, nem tenta copiar modelos adotados em outros países” edit

(Prensa Latina) O primeiro-ministro peruano Guido Bellido anunciou nesta quinta-feira, 26, que o governo de Pedro Castillo pretende deixar para trás a sociedade desigual, centralista, elitista e profundamente excludente que o país tem sido durante dois séculos de vida independente.

“Nossa gestão não pretende ser a continuidade de governos anteriores, nem tenta copiar modelos adotados em outros países”, acrescentou e disse que a principal aspiração do governo é conseguir mudanças importantes no Estado e na estrutura econômica.

São, disse Bellido, mudanças que permitem "enfrentar o início do terceiro século republicano de uma forma diferente daquela que este país tem sido para a maioria dos seus cidadãos: uma sociedade desigual, centralista, elitista e profundamente excludente".

Na sua apresentação perante o plenário do Congresso da República em que solicitou o voto de confiança ratificador do Legislativo para o gabinete ministerial formado por Castillo, apelou ao Parlamento da maioria de oposição para que deixasse de lado as divergências, a fim de resolver o grave problema político do país e a crise social, ambiental e de saúde.

Acrescentou que o presidente Pedro Castillo pretende iniciar “uma etapa em que prevaleçam a paz, a democracia e a igualdade de oportunidades para todos”, na qual o Estado nunca deve dar as costas às necessidades da comunidade.

Ele lembrou que no ano passado a pobreza aumentou para 30,1, o que representa nove milhões 820 mil 400 habitantes e a pobreza extrema atinge 5,1% da população, mais de um milhão 663 mil peruanos sem recursos para se alimentar, e 75,2 da população.

Bellido destacou que, por este motivo, a prioridade e seus esforços têm atenção especial aos historicamente esquecidos e marginalizados, e considerou que é chegado o momento de começar a fechar essa lacuna que envergonha os peruanos.

“A missão histórica deste governo é levar a cabo mudanças estruturais de forma ordenada, democrática e pacífica. Não podemos mais desviar o olhar e deixar que essa ferida profunda que nos dilacera seja negligenciada”, disse ele.

Salientou que para iniciar a mudança, as linhas de trabalho do Executivo incluem a procura de consenso político, para o qual se ofereceu para trabalhar em coordenação com o Parlamento; a prevenção e punição da corrupção e o respeito pelas liberdades democráticas. Bellido solicitou que o Congresso concedesse ao Executivo poderes legislativos em matéria tributária e de saúde e criasse uma comissão para reformar os sistemas de saúde e previdência social.

O primeiro-ministro falou durante cerca de três horas nas quais apresentou os planos de governo em todos os ministérios, como base para o pedido de um voto de confiança que permita a continuidade do Gabinete Ministerial.