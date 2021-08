OMS elogia trabalho de Cuba na pandemia e pela produção de vacinas contra a Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) na quarta-feira elogiou o trabalho de Cuba no enfrentamento da Covid-19 e se referiu às capacidades produtivas para obter vacinas locais edit

Granma - Por meio de seu diretor-geral, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elogiou na quarta-feira, 25 de agosto, o trabalho de Cuba no enfrentamento da Covid-19 e se referiu às capacidades produtivas para a obtenção de vacinas locais.

Ghebreyesus agradeceu, na rede social Twitter, o encontro realizado com o representante permanente do arquipélago junto às Nações Unidas em Genebra, Juan Antonio Quintanilla, e mostrou interesse em investir nas possibilidades de fabricação de vacinas nacionais, e na prioridade concedida às medidas de saúde pública para conter a transmissão do SARS-COV-2.

Apesar do assédio econômico e político dos Estados Unidos, que oportunisticamente aproveita o contexto pandêmico para intensificar o bloqueio à Ilha e fazer sofrer ainda mais seu povo, Cuba mantém, por meio de seu sistema nacional de saúde, baseado no atendimento gratuito, o enfrentamento com a Covid-19.

Também criou cinco vacinas candidatas contra a doença, três já certificadas como vacinas, e está avançando — com um dos melhores indicadores mundiais na velocidade de vacinação — na imunização de sua população, da qual cerca da metade recebeu menos uma dose, e 28% já possui o esquema completo.

