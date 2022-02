Opositores e governo de Honduras chegam a acordo para resolver crise na Assembleia Nacional

"Este acordo está focado em buscar estabilidade no Congresso", disse o ex-presidente e coordenador geral do Partido Libre Manuel Zelaya edit

Apoie o 247

ICL

TeleSur - O coordenador geral do Partido Libre e ex-presidente de Honduras, Manuel Zelaya, confirmou nesta segunda-feira a assinatura de um acordo para acabar com a crise na Assembleia Nacional com um grupo de deputados a favor da estabilidade do país centro-americano.

"O que foi assinado é o que foi acordado, os deputados que ingressarem no processo serão tratados em igualdade de condições e todos terão a oportunidade de ingressar no Executivo", informou Zelaya.

Da mesma forma, o coordenador do partido no poder e também o ex-presidente de Honduras afirmou que as diferenças foram resolvidas por meio do diálogo pacífico. "Este acordo está focado em buscar a estabilidade no Congresso (...) o acordo beneficia a maioria da cidade", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Devemos lembrar que as finanças do Estado estão quebradas, precisamos nos unir e fazer acordos com os bancos porque aí está o dinheiro para o desenvolvimento do país”, enfatizou Zelaya.

Aludindo a profundas reformas constitucionais, Zelaya explicou que uma Assembleia Nacional Constituinte faz parte de um pacto social, mas no momento não há ambiente para realizá-lo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a assinatura do pacto, o deputado dissidente Jorge Cálix deixa a presidência do Legislativo e retoma as sessões atualmente presididas pelo deputado Luís Redondo, ao mesmo tempo que os deputados dissidentes retomam a organização política do Partido Libre.

"Dou um passo para o lado nas minhas pretensões e prometo participar das reuniões dos deputados, entrando como mais um deputado", disse Cálix.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: