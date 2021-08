Para estabilizar economia, Cuba amplia setor privado de pequenas empresas; entenda

Prensa Latina, via Diálogos do Sul - O ex-ministro de Finanças e Preços, José Luis Rodríguez, afirmou que, além da batalha contra a pandemia da Covid-19, é essencial adotar mecanismos para estabilizar a economia de Cuba.

Em entrevista exclusiva à Prensa Latina, o assessor do Centro Mundial de Pesquisa Econômica disse que este passo era necessário para deter o aumento da inflação como resultado do processo de regulamentação monetária e cambial implementado desde janeiro.

"As ideias e receitas atuais devem operar com a mesma flexibilidade que o líder Fidel Castro autorizou medidas financeiras nos anos 90. A estratégia projetada a partir de 2011, a conceitualização em 2016 e a Constituição em 2019 enfrentaram enorme lentidão em sua execução", disse ele.

Para Rodríguez, o timing em economia é fundamental: o que é bom hoje não foi bom ontem e não será bom amanhã. Por exemplo, a aprovação de normas legais destinadas a melhorar os agentes econômicos: micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) é uma decisão tomada em 2016.

Também não é nova a adoção de cooperativas não agrícolas, que começaram a abrir em 2013 com 498 associações deste tipo, embora desde esta data a modalidade estivesse em processo de teste de viabilidade, recentemente concluído.

"Em situações de crise, é necessária maior velocidade. Entre 1990 e 1995, Cuba pressionou para uma mudança a uma velocidade extraordinária. O estabelecimento do bimonetarismo foi uma discussão de dois ou três meses e seu resultado, as lojas de coleta de divisas, tornou-se um assunto controverso na época", disse ele.

A este respeito, ele aludiu às palavras de Fidel em 17 de novembro de 2005 da Aula Magna da Universidade de Havana: 'este país pode destruir-se a si mesmo; esta Revolução pode destruir-se a si mesma, aqueles que não podem destruí-la hoje são eles; nós podemos, nós podemos destruí-la, e a culpa seria nossa'.

Quatro décadas de trabalho privado

O também ex-ministro da Economia e Planejamento de 1995 a 2009, argumentou que o setor privado urbano (há um setor privado camponês que existe desde a Lei de Reforma Agrária, assinada em 1959) começou em 1978, com o Sistema de Direção e Planejamento da Economia.

Esta política transcende os acordos do Primeiro Congresso do Partido Comunista de Cuba e é definida pelo próprio líder da Revolução, Fidel Castro, como uma prática socialista europeia, que teve que ser adaptada às condições do país caribenho com muito cuidado e critérios conservadores.

"O que aconteceu? Não havia controle adequado da renda das pessoas via impostos, e não havia concorrência no mercado para neutralizar os altos preços que começaram a predominar, especialmente na produção agrícola", disse ele.

O especialista em Relações Econômicas Internacionais argumentou que, por esta razão, a medida cessou em 1986, embora um pequeno grupo de trabalhadores autônomos tenha permanecido. Em 1993, havia cerca de 40.000 representantes do setor no país, especialmente transportadores privados.

A crise financeira da época, após o fim do socialismo na Europa, e a queda do produto interno bruto em quase 35% de 1989 a 1993 levaram a uma contração da atividade econômica e do emprego.

Rodríguez destacou que, em consequência disso, Cuba voltou a autorizar o trabalho urbano privado como uma fonte alternativa de emprego e ofertas relacionadas a serviços e produtos, principalmente gastronômicos, a fim de aliviar a situação.

Nessa etapa, o arquipélago das Antilhas teve que tomar outras iniciativas urgentes, como a reorientação do comércio exterior, inicialmente para outros países europeus e asiáticos e depois para a América Latina, a abertura do investimento estrangeiro direto e a renegociação da dívida externa.

Desde aqueles anos, o turismo tornou-se o setor fundamental para a recuperação econômica do país; adotaram a dupla moeda - recentemente eliminada com a política de ordenação - para evitar a desvalorização do peso cubano.

A legalização de empresas revitalizará a economia cubana?

Sputnik - Cuba publicou recentemente vários decretos referentes à legalização de empresas, cooperativas não agrícolas e um regime especial de segurança social para trabalhadores privados. Assim, muitas empresas exploram as formas de transferência para as novas modalidades, apesar da ausência de algumas medidas e estruturas na sua implementação.

A empresa privada Lombao Estudios, fundada em 2013 pelo engenheiro de informática Mario Javier Lombao Martínez, vai adotar uma das categorias autorizadas no país por meio de um pacote regulatório adotado pelo governo para a criação de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs)

Ainda com o nome de Trabalho por Conta Própria (TCP), Lombao e sua equipe estão estudando este compêndio legislativo que permite a abertura de empresas privadas, e analisando as vantagens das novas propostas: crescimento como sociedade, acesso a fontes de financiamento, facilidades nas relações contratuais e confiança para clientes ou mercados potenciais.

“A nova legislação representa para nós a abertura a diferentes benefícios que hoje não existem e à mesma segurança e direitos que têm os profissionais do setor estatal. A constituição como empresa comercial implicará uma grande mudança de responsabilidades e funções”, disse a responsável do departamento comercial, Alina Leal Pérez, ao Sputnik.

Processo semelhante de avaliação prévia passa pelo TCP Elekktrica, projeto focado no fornecimento de energia elétrica de três setores fundamentais: educação, saúde e agricultura, e que, segundo seu diretor executivo, Guido Fernández Rosales, adotará a variante pequena empresa, com um número máximo de 30 trabalhadores contratados.

“É um campo novo e sua implantação é sempre um tanto difícil. A projeção do repasse é para 2022, após a revisão dos elementos legais, do procedimento a ser seguido e dos benefícios para o nosso negócio, voltado para serviços como baixa tensão, sistemas fotovoltaicos, transporte elétrico e automático", afirmou ao Sputnik.

Vantagens, comercialização e pessoa jurídica

Para a Lombao Estudios, as categorias legalizadas significam, por exemplo, a possibilidade de comercializar - após um processo de atualização - um microcomputador por eles criado há alguns anos, a partir de componentes reutilizáveis ​​e com amplas possibilidades de reduzir custos de importação e contribuir para a informatização da nação caribenha.

Conhecido como lombAD Box, o aparelho é o primeiro da iniciativa privada da ilha e, embora a placa-mãe Raspberry Pi seja importada, incorpora outros componentes feitos à mão e um sistema operacional com possibilidade de adaptação a diferentes modelos de negócios.

Sandunga, a primeira plataforma de música digital em Cuba, constitui a mais recente proposta desta empresa encarregada do desenho de sites, programas móveis, gestão empresarial e serviços de comércio eletrônico, daí as alianças com instituições estatais como a Agência Exportadora Sou Cubano .

“Iniciamos a colaboração com empresas estatais de aplicativos de informática, produtoras de software e gestores de mídia audiovisual como Desoft, Softel e Cinesof para o desenvolvimento de projetos e prestação de assessoria a terceiros. Também temos uma carteira de clientes como a Universidade de Havana ", disse Leal Pérez.

Além disso, o Lombao Estudios mantém convênios de promoção de plataformas e aplicativos com o Ministério da Justiça, Grupo Islazul Hotel, Grupo de Água e Saneamento e Unidade de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças (Prosalud), bem como com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

A Elekktrica também está empenhada em esforços de colaboração com instituições estatais, outra das arestas fortalecidas com as disposições recentes. No caso dela, assinou contrato com o Parque Científico-Tecnológico de Havana, uma alternativa moderna, inovadora e sustentável que envolve universidades, empresas, municípios e governos territoriais.

O acordo, na opinião de Fernández Rosales, vai melhorar os serviços técnicos dos clientes a partir de novos procedimentos técnicos e também incorpora a empresa privada Stixcp, desenvolvedora de serviços de instalação de sistemas eletrônicos de segurança para residências e empresas e serviços de instalações elétricas e comunicações.

Da mesma forma, o acordo estimula a busca de potenciais consumidores nacionais e estrangeiros e a implantação de projetos relacionados a painéis solares, eletroenergia e correntes fracas.

De TCP a micro, pequenas e médias empresas

A categoria TCP era muito limitada e não abarcava a realidade econômica do país, especialmente a existência e operação de pequenas e médias empresas privadas em Cuba, antes mesmo das disposições atuais, segundo o doutorando em Planejamento Urbano e Políticas Públicas da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, Tamarys L. Bahamonde.

Essas estruturas são mais complexas se adicionarmos categorias definidas pelo especialista como: autônomo, empresário privado e trabalhador contratado pelo empresário. Este continua empregado, sujeito às condições impostas por terceiros e, no caso de Cuba, com insuficientes mecanismos de proteção trabalhista.

“As estatísticas mostram que a maioria das mulheres inscritas como trabalhadoras autônomas são, na realidade, empregadas contratadas, e não proprietárias. Isso já dá uma ideia da disparidade de gênero existente naquele setor”, advertiu ainda o mestre em Economia ao Sputnik.

O especialista lembrou ainda que a legislação aprovada - prevista para ser implementada 30 dias após a publicação no Diário Oficial da República de Cuba - pressupõe o número de trabalhadores contratados para diferenciar entre micro, pequenas e médias empresas; embora, em sua opinião, essas peculiaridades devam ser redefinidas no futuro, uma vez que os regulamentos não são processos estáticos.

“Por exemplo, pode haver empresas de serviços específicos, como software, com menos de 10 pessoas envolvidas, cobrando uma quantia semelhante de dinheiro para grandes empresas envolvidas em atividades econômicas complexas e com mais de 50 funcionários”, disse Bahamonde.

Segundo o economista, a prerrogativa mais transcendental é a concessão de personalidade jurídica a pessoas vinculadas àquela esfera da economia que operavam, até agora, "em uma espécie de vácuo jurídico". Esse privilégio lhes permitirá manobrar como ator econômico em termos de igualdade.

O que significa? Desde o seu início, as empresas assim constituídas podem administrar contas bancárias, participar do mercado externo com importação e exportação e estabelecer normas e regras relativas à sua gestão financeira e empresarial; todas as etapas essenciais para sua inserção na rede produtiva cubana.

“Devemos agora estar atentos aos processos burocráticos de registro de uma MPME ou cooperativa não agrícola para saber se as transições serão suaves ou dificultadas por elementos diferentes do que está explicitamente estabelecido no regulamento ou se os profissionais com essas responsabilidades serão, ou não, eficientes na inscrição”, alertou.

O engenheiro industrial e consultor empresarial Budery Dueñas Herrera destacou, ao Sputnik, a importância de incorporar os processos de gestão, importação de ativos e matérias-primas, venda no atacado dos insumos necessários, a cadeia produtiva entre o Estado e a iniciativa privada.

“Na modalidade MPMEs, são classificados todos os TCPs com mais de três trabalhadores. Porém, a classificação por conceito legal não significa que eles estejam preparados para assumi-los. Alguns empresários já operavam sob conceitos semelhantes aos estabelecidos naquele regulamento, mas eles ainda são muito poucos", disse ele.

O que falta na legislação econômica cubana?

Bahamonde reconheceu que, apesar da mudança na estratégia das atividades autorizadas, grande parte delas ainda são de baixo valor agregado e com contribuição limitada ao amplo projeto de melhoria, que leva a “aproveitar as lacunas da legislação e conduzir os negócios sob a proteção legal de outros, o que viola o respeito pela própria lei. "

Outra realidade descrita pelo especialista é a elevada presença de graduados universitários em Cuba e, consequentemente, a exclusão de alguns ofícios do Decreto 49, referente a empresas autorizadas a exercer como MPMEs, cooperativas não agrícolas e trabalhadores não agrícolas, é contraproducente.

“Essas atividades incluem serviços jurídicos, de consultoria e gestão econômica, e arquitetura e engenharia civil. Só me referindo a esta última, eu poderia dizer que, nas condições de construção e degradação urbana do país, é um erro não ceder espaço para iniciativa privada para preencher lacunas evidentes desse mercado”, exemplificou.

A consultoria e a gestão económica podem até contribuir para o arranque e administração de empresas e representarão benefícios não só para o negócio mas também para a localidade e o país; somado a isso, os profissionais poderiam seguir carreira no setor privado ou cooperativo e isso impediria o escoamento de egressos para ramos não especializados, em busca de maior renda.

“O sistema bancário cubano deve incorporar a concessão de créditos para empresas nascentes, embora isso seja difícil nas atuais condições de crise econômica e de inflação. Também requer reformas significativas para se adaptar aos novos tempos, como a expansão dos serviços para plataformas digitais", concluiu.