Pedro Castillo busca diálogo com partidos da oposição às vésperas de decisão sobre destitução

247 - O presidente peruano, Pedro Castillo, busca se reunir com lideranças de partidos da oposição para tentar impedir sua derrubada. O governo está frágil desde que o mandatário rompeu com o partido que o elegeu, o Peru Libre, de esquerda, e buscou se aliar com a direita.

Segundo o jornal perunao La Republica, Castillo vai se reunir nesta sexta-feira, 3, com os partidos de direita Podemos Peru, Alianza para el Progreso, Partido Morado, Somos Peru e Avanza País - de direita - no Palácio do governo.

No dia 25 de novembro, parlamentares peruanos apresentaram ao Congresso do país um pedido de destituição do presidente Pedro Castillo alegando “incapacidade moral permanente”. O presidente peruano está no poder há apenas quatro meses.

O documento é assinado pelas bancadas do Renovação Popular, Avanza País e Força Popular. Para Patricia Chirinos, autora da iniciativa e terceira vice-presidente do Congresso, o pedido de destituição é um "grito desesperado do povo". O documento tem 17 páginas e é apoiado por, pelo menos, 28 parlamentares.

“O chefe de Estado anunciou, na quinta-feira passada, que se reunirá com os dirigentes dos partidos com representação parlamentar, a fim de estabelecer um diálogo sobre ‘as grandes questões de que o país necessita’. Os temas a serem discutidos respondem à reativação econômica, combate à pandemia, ações de resposta ao terremoto ocorrido na Amazônia, estabilidade política e governança”, informa reportagem do La Republica.

Na próxima terça-feira, 7, o Legislativo decidirá se admite a proposta de vacância presidencial contra Pedro Castillo. São necessários pelo menos 52 votos, o que representa 40% dos congressistas. Até o momento, as bancadas Fuerza Popular, Avanza País e Renovación Popular são as principais defensoras do impeachment presidencial. Os três grupos de direita somam 43 votos.

