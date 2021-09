Peru: Pedro Castillo anuncia bônus, criação de empregos e produção de vacinas contra Covid-19

Apoie o 247

Michele de Mello, Brasil de Fato - O presidente do Peru, Pedro Castillo, ofereceu suas primeiras declarações oficiais após o discurso de posse, na noite de segunda-feira (06/09), anunciando uma série de medidas para diminuir os efeitos da pandemia da covid-19.

"Com isso se confirmará que temos um rumo definido em defesa do país", assegurou o chefe de Estado.

Castillo criou o bônus Yanapay de 350 soles (cerca de R$ 440), que será pago a partir de 13 de setembro, para cerca de 13 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Aproximadamente 70% da população economicamente ativa do Peru está empregada no setor informal. Para diminuir os gastos mensais dos trabalhadores, o presidente determinou a redução de 11 soles (R$ 13) no preço do gás de cozinha.

Também assinou um decreto para a transferência de 299 milhões de soles (cerca de R$ 375 milhões) a fim de criar 260 mil postos de emprego temporários em todo o território nacional.

Da mesma forma, declarou que a prioridade é reativar a economia nacional e, portanto, nesta semana iniciará um pacote de 52 obras públicas com investimento de 114 bilhões de soles (aproximadamente R$ 143 bilhões), focados principalmente nas áreas de saúde e educação.

Para o combate da pandemia, Castillo afirmou que seu governo já pode reativar 23 unidades de produção de oxigênio hospitalar. Ainda anunciou que o país irá instalar uma fábrica de produção da vacina russa Sputnik V.

Até o momento, foram aplicadas 19 milhões de doses no Peru, sendo que 25% da população completou o ciclo de imunização. A meta do atual governo é vacinar 50% da população até o final de setembro com a expectativa de receber mais 12 milhões de doses das fórmulas da Pfizer e Sinopharm nas próximas semanas. "O governo está consciente de que sem vacina não haverá recuperação plena da economia", declarou Castillo.

O Peru é o país com a maior taxa de letalidade por coronavírus do mundo, 5,95 mil mortos a cada 1 milhão de habitantes. Em total, 2,16 milhões de pessoas foram contagiadas com a doença e 199 mil faleceram.

Castillo finalizou seu discurso com uma saudação em aymara e quechua, idiomas das maiores comunidades indígenas do Peru. Assegurou que nos próximos dias todos seus ministros irão informar um cronograma de trabalho detalhado, especificando a destinação de recursos de cada pasta.

Depois de um mês conturbado de gestão, com a renúncia do chanceler e uma campanha opositora no Congresso, o presidente destacou que seu gabinete está sob constante avaliação. "Os resultados falarão por si próprios, tenho a convicção que com o trabalho unido de todos os peruanos, conseguiremos o progresso do nosso país", concluiu o chefe de Estado.