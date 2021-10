Presidente do Equador, Lasso decide não aparecer em comissão que investiga Pandora Papers

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, anunciou que não comparecerá a uma comissão da Assembleia Nacional prevista para quarta-feira à tarde, que o está investigando a respeito do caso dos chamados Pandora Papers edit

TeleSur - O presidente do Equador, Guillermo Lasso, anunciou que não comparecerá a uma comissão da Assembleia Nacional prevista para quarta-feira à tarde, que o está investigando a respeito do caso dos chamados Pandora Papers.

A notificação veio na manhã desta quarta-feira, por meio de carta enviada ao presidente da comissão legislativa, Fernando Cabascango, na qual o chefe de Estado defendeu que "não recebeu renda do exterior" e descartou qualquer insinuação de sonegação de impostos contra ele.

Em relação às 14 empresas offshore que mantinha no passado e faz parte do vazamento de Pandora Papers, o chefe de estado explicou que se livrou de oito delas: Fundação Bernini, Bretten Holdings, Fundação Da Vinci, Fundação Imobiliária, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas SA, Positano Trade LLC e Tintoretto International Foundation.

No entanto, em relação ao restante das empresas em paraísos fiscais, como o banco panamenho Banisi e os trustes americanos do Bretten Trust e do Liberty Trust, Lasso disse não ter nenhum relacionamento com eles.

O presidente acrescentou que nem a Assembleia Nacional nem a comissão investigativa são os órgãos competentes para apurar as causas relacionadas com o incumprimento da lei do capital nos paraísos fiscais.

Na terça-feira, María de Lourdes Alcívar e Santiago Lasso, esposa e filho de Guillermo Lasso, anunciaram que não comparecerão à Comissão de Garantias Constitucionais para dar sua versão dos Pandora Papers, por considerarem que, por não serem funcionários públicos, não terão a obrigação de atender ao convite.

