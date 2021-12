Boric tem encontro emocionante com líder mapuche chefe da Assembleia Constituinte

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, se reuniu com a chefe da Assembleia Constituinte, a líder mapuche Elisa Loncón, nesta terça-feira, 21, no Palácio Pereira, onde ficava a antiga sede do Congresso. Ele conversou com os integrantes do Parlamento que altera a Constituição chilena.

"Não quero uma Constituinte partidária, que esteja a serviço do governo. Estaremos no Executivo fazendo o possível para que tenham a liberdade e a independência para trabalhar de modo soberano", afirmou Boric.

“Não vou tentar pautar a Convenção com o que ela tem que fazer, apenas respeitar e implementar o que deliberativamente for decidido aqui”, afirmou Boric após uma reunião com a Presidência do órgão.

PUBLICIDADE

“Isso é um tema de Estado, de longo prazo. Todos temos que dar o melhor de nós mesmos, independentemente de nossas diferenças políticas, para que este processo tenha sucesso, porque se a Convenção for bem, o Chile se sairá bem”, acrescentou.

🌿Hoy nuestro presidente electo @gabrielboric visitó la CC asegurando que el proceso continuará de la manera más democrática y transparente durante su gobierno.



💜El fuerte abrazo junto a la presidenta de la Convención @ElisaLoncon se consolida este compromiso pic.twitter.com/WepinroPz5 — Convergencia Social 🌱 (@la_convergencia) December 21, 2021

A nova constituição deve ficar pronta em julho do ano que vem e será avaliada pela população em plebiscito marcado para outubro de 2022. Nos próximos meses, haverá mudança na composição da nova mesa de direção e Loncón deixará o posto para ser substituída por um novo presidente.

PUBLICIDADE

Mais cedo, em entrevista nesta terça, a independente Elisa Loncón comemorou a vitória de Boric sobre o representante da extrema direita, José Antonio Kast. “Foi a melhor decisão”, afirmou, justificando que o direitista “tinha um discurso negacionista que afetava os avanços democráticos do país, a crise climática, a situação dos direitos das mulheres”.

Defensora da "independência" da Assembleia Constituinte, Loncón destacou que a vitória de Boric vai dar “maior tranquilidade” para os deputados constituintes.

Gracias a Elisa Loncón y Jaime Bassa, Presidenta y Vicepresidente de la Convención Constitucional, por recibirme hoy. Sabemos el valor del trabajo de todos los constituyentes y lo que significa para el futuro del país. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlo. pic.twitter.com/HctiPuTsVP PUBLICIDADE December 21, 2021

Es deber de todos unirnos para garantizar que la Convención Constitucional llegue a buen puerto. Desde La Moneda estaremos al servicio de este proceso diverso y democrático, respetando su autonomía. pic.twitter.com/RMynlp8VT1 — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 21, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE