Presidente mexicano sugere 'pausar' relações diplomáticas com a Espanha

Sputnik - Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador sugere "pausar" as relações diplomáticas de seu país com a Espanha.

O chefe de Estado mexicano acusa o governo e as empresas da Espanha de saquear o México, e estuda adotar medidas para rever as relações entre os dois países.

O presidente observou que optou por "respirar" em vez de cortar literalmente os laços com Madri. Segundo informações da Reuters, ele ainda afirmou que é preciso determinar e traçar um caminho para seguir nas relações bilaterais.

Obrador disse que, embora as relações entre os dois países "não sejam boas agora", ele também não quer romper os laços completamente. Ao invés disso, ele quer "respirar".

O presidente do México acusa empresas espanholas de se envolverem em corrupção com funcionários do governo para garantir contratos "suculentos" para eles, mas "prejudiciais" para o México.

Ele também apelidou o investimento privado espanhol no México de "neocolonialista".

López Obrador diz que governos mexicanos corruptos do passado manipularam o mercado de energia em favor de interesses privados e argumentou repetidamente que certas empresas espanholas estavam entre as que mais se beneficiaram dessa política.

O México foi o quinto maior parceiro comercial da Espanha fora da UE em 2018, com o comércio bilateral. A Espanha exporta veículos e vinhos para o país, enquanto o México vende petróleo.

