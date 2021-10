Rechaçados pelos movimentos populares, atos golpistas fracassam na Bolívia (vídeos)

Apoie o 247

Clube de Economia

TeleSur - A greve nacional convocada pelos chamados Comitês Cívicos para esta segunda-feira na Bolívia não estaria surtindo efeito, segundo informações do governo boliviano, que afirmou que as atividades nas capitais do país são normais e que a Polícia Boliviana vigia as ruas para garantir a segurança dos cidadãos.

Segundo o vice-ministro do Interior, Nelson Cox, na cidade de La Paz não há pontos de bloqueio e que situação semelhante ocorre em Cochabamba, e também alertou que estão evitando qualquer situação de aglomeração com pessoas que querem gerar bloqueios .

Cox indicou que o panorama é o mesmo no caso de Cochabamba e Santa Cruz, onde na madrugada havia pessoas que estavam em dois pontos de bloqueio e que no final foram persuadidas.

PUBLICIDADE

Algunas autoridades departamentales y municipales promueven los paros y conflictos sociales para ocultar su mala gestión y corrupción. Financian comités cínicos sin representación para conseguir impunidad por las masacres, robos y represión del gobierno de facto. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 11, 2021

Evo Morales: “algumas autoridades departamentais e municipais promovem greves e conflitos sociais para esconder sua má gestão e corrupção. Eles financiam comitês cínicos sem representação para conseguir a impunidade dos massacres, roubos e repressão do governo de fato [golpista que assumiu após a derrubada de Evo]”.

Por sua vez, o vice-ministro de Segurança Cidadã, Roberto Ríos, afirmou que será garantido que a jornada em todo o país seja realizada de forma pacífica para garantir o cotidiano dos bolivianos.

PUBLICIDADE

#BTVInforma

Ciudadano que apoyaba al paro cívico convocado por el comité cívico pro #SantaCruz, manifiesta que no sabe porque estarían bloqueando las calles. pic.twitter.com/8q5jMykeoX — Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) October 11, 2021

Reportagens da televisão local mostram que as atividades são normais em La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Oruro, Beni, Pando e Tarija.

#BTVInforma

El mercado seccional Nº1 de #Trinidad están totalmente transitables, demostrando rechazo del paro cívico convocado por el comité pro #SantaCruz, la población se desplaza con total normalidad.#BoliviaNoPara#BoliviaEstáSaliendoAdelante pic.twitter.com/iWxJFgF1NF PUBLICIDADE October 11, 2021

Las actividades comerciales se desarrollan de manera habitual en #Carapari #GranChaco #Tarija, la población rechazó el paro convocado por el comité cívico pro Santa Cruz. #BTVInforma pic.twitter.com/TI02lhVM2v — Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) October 11, 2021

Pelo menos 10 setores ratificaram a greve de 11 de outubro em rejeição à lei de combate à lavagem de dinheiro e mobilizações foram organizadas nas nove capitais e em El Alto.

PUBLICIDADE

Os chamados Comitês Cívicos têm como pretexto as comemorações do 39º aniversário da recuperação da democracia, que é recordado esta segunda-feira e que é visto como um palco para medir forças.

#BTVInforma

Grupos afines al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) agreden a organizaciones sociales quienes rechazan el paro en la plaza 10 de Noviembre de la ciudad de #Potosí.

Inf. Arleydy Arancibia - BTV pic.twitter.com/RYnugObEWo — Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) October 11, 2021

Apesar do apelo, nem todos os chamados Comitês Cívicos respondem à greve, como acontece por exemplo em Oruro.

A Ministra da Presidência, María Nela Prada, afirmou que o governo Arce rejeita veementemente aqueles que insistem em vencer pela violência, pelo confronto, pela geração do ódio e pelo confronto que não conseguem nas urnas, porque o que procuram no fim é a impunidade.

A greve de 24 horas convocada pela direita por meio de Comitês Cívicos fracassou em sete dos nove departamentos. Segundo avaliação do Ministério do Governo, teve impacto em Santa Cruz e Cochabamba. O argumento é um projeto de lei de investigação de lucro ilícito.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: