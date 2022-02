Recurso estratégico: México vai criar nova estatal para exploração do lítio

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informou que nesta quarta-feira, 2, em coletiva de imprensa que será criada uma empresa nacional para a exploração de lítio, um recurso estratégico, que, segundo chefe de Estado, pertence ao povo mexicano.

De acordo com AMLO, a utilização do lítio implica uma questão de soberania, ressaltando que se trata de um recurso tão estratégico quanto o petróleo.

Ainda, López Obrador afirmou que a exploração do lítio por uma estatal garantirá que não haja conflitos entre outros países pela exploração desse mineral no México. "Será explorado em benefício dos mexicanos", disse. Ele ressaltou que a exploração do lítio dos Estados Unidos, China ou Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recurso estratégico

O lítio é um mineral estratégico amplamente utilizado na indústria de aparelhos eletrônicos, smartphones e baterias para carros elétricos. Como admitiu o bilionário Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, foi um dos motivos do golpe de 2019 na Bolívia, país com maior reserva mundial do mineral.

A nacionalização do lítio proposta por AMLO está sendo atualmente analisada pelo Congresso mexicano e faz parte da reforma presidencial para estatizar a energia no país — uma alternativa do governo para freiar o encarecimento da energia no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O México tem uma das maiores reservas de lítio do mundo, segundo dados do United States Geological Survey, publicados no final de 2021, informa a TeleSur. São 1,7 milhão de toneladas (3% do total).

Além da estatização da energia, o governo tem fortalecido a petrolífera estatal do país, Petróleos Mexicanos (Pemex), contra desmonte neoliberal dos governos anteriores. Segundo ele, a estatal para exploração do lítio será parecida à petrolífera. Em novembro do ano passado, AMLO afirmou que “se voltarem, neoliberais vão privatizar tudo o que não conseguiram", em alerta ao povo mexicano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE