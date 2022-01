"Suprema corte" paralela irá processar golpista Guaidó por má gestão do dinheiro público da Venezuela

Apoie o 247

Brasil de Fato - O "Tribunal Supremo de Justiça" paralelo, composto por ex-magistrados opositores que vivem na Colômbia, anunciou que irá processar o autoproclamado presidente Juan Guaidó por desvios e má gestão do dinheiro público venezuelano. O opositor tem acesso a fundos públicos do país que estão depositados em bancos nos Estados Unidos e disputa com o governo de Maduro o controle de outros ativos venezuelanos na Europa.

De acordo com denúncias recentes de ex-funcionários do "governo paralelo", cerca de 1.600 pessoas seriam sustentadas através do dinheiro arrecadado como "ajuda humanitária" no exterior e dos repasses liberados pelo Departamento do Tesouro dos EUA. O último orçamento anual foi de US$ 53 milhões (cerca de R$ 291 milhões).

A Venezuela possui cerca de US$ 153 milhões (R$ 828 milhões) bloqueados em contas em bancos estadunidenses, sendo liberado anualmente pelo Federal Reserve, o Banco Central dos EUA.

Alguns ex-juízes venezuelanos afirmam nunca ter recebido salários do "interinato" de Guaidó e contrataram advogados nos Estados Unidos para apresentar uma demanda contra a Agência de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro (OFAC - siglas em inglês).

O caso reforça o isolamento de Juan Guaidó, que recentemente perdeu parte das suas faculdades sobre o dinheiro venezuelano no exterior.

Apesar de não controlar qualquer território ou instituição venezuelana, Guaidó continua sendo reconhecido como autoridade legítima pelos Estados Unidos, Reino Unido e cerca de outros 20 países, incluindo o Brasil.

Essa postura do governo brasileiro já acarretou uma série de problemas, entre eles, a permanência de venezuelanos com documentos falsos no território nacional.

Até o momento, Juan Guaidó não se manifestou sobre o caso.

