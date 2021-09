Venezuela busca ampliar participação da oposição na Mesa de Diálogo

O governo venezuelano pedirá à ONU propostas ou iniciativas que sirvam para o diálogo com a oposição edit

TeleSur - O deputado e integrante da delegação do governo venezuelano que comparece à Mesa de Diálogo no México com a oposição, Francisco Torrealba, anunciou que solicitará às Nações Unidas que ofereça alguns mecanismos para facilitar a participação de toda a oposição nas negociações.

“Defendemos que todos os setores da oposição devem participar do diálogo. Dissemos que não seria um diálogo seletivo e exclusivo, mas um diálogo inclusivo, amplo e aberto”, disse o deputado em entrevista à mídia local do país.

Nesse sentido, indicou que a Organização das Nações Unidas (ONU) pode dar propostas de ideias ou iniciativas que poderão ser ouvidas na íntegra na Mesa de Diálogo que se reúne desde o último dia 24 de agosto.

Em entrevista ao programa “Aquí con Ernesto”, do Ministro da Cultura, Ernesto Villegas, Torrealba assegurou que a Venezuela confia nas negociações que estão ocorrendo entre o Executivo nacional e a oposição.

“Temos muita esperança de que se recupere a liberdade econômica do nosso país que nos foi roubada, que nos foi expropriada através da gestão do sistema financeiro mundial exercida pelo Governo dos Estados Unidos e seus amigos europeus”, frisou.

Por outro lado, rejeitou os ataques do presidente da Colômbia, Iván Duque, que tentam minar o diálogo e manifestou que o patrimônio venezuelano está sendo roubado através da Colômbia, em relação à empresa Monómeros Colombo Venezolano S.A.

Ele também afirmou que o país deve continuar dialogando para chegar a um acordo e ressaltou que isso é perfeitamente possível.

Torrealba comentou que os acordos parciais assinados permitem que as soluções sejam implementadas imediatamente.

“A nossa aspiração é que libertem os fundos que a República tem no Reino Unido ou com o Novo Banco e nos permitam regressar à independência económica de podermos vender e comprar”, afirmou.

Por fim, o deputado disse que um dos assuntos em debate é o da recuperação salarial. Nesse sentido, ele reiterou que os ataques contra a República têm como objetivo os trabalhadores desvalorizar a atividade laboral e fazer com que as pessoas considerem que o trabalho não vale a pena.

