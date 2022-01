Venezuela denuncia 'sabotagem' em instalações de petróleo que explodiram causando feridos

O acidente aconteceu na terça, no Poliduto do Oriente, na cidade de Naricual edit

O acidente aconteceu na terça-feira (11), no Poliduto do Oriente, na cidade de Naricual, no estado de Anzoátegui, a cerca de 320 quilômetros ao leste da capital Caracas.

As autoridades venezuelanas denunciaram nesta quarta-feira (12) que a explosão nas instalações da indústria petroleira do país foi sabotada. O anúncio foi feito por meio de comunicado da Comissão Presidencial Alí Rodriguez Araque.

A Comissão Presidencial Alí Rodriguez Araque é um órgão criado pelo presidente Nicolás Maduro para garantir a defesa e a reestruturação da estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA, na sigla em espanhol).

"Esta ação criminosa é parte da guerra permanente dirigida por grupos pertencentes à extrema direita venezuelana que, protegidos pelo imperialismo norte-americano, buscam atacar e boicotar os importantes avanços que o governo bolivariano alcançou dentro do novo sistema de produção, distribuição e comercialização de combustíveis em todo o país", disse a comissão em comunicado.

A explosão no Poliduto do Oriente aconteceu nesta terça-feira (11) e deixou ao menos três pessoas feridas.

#Anzoategui | Funcionarios de Protección Civil y Bomberos se mantienen en el lugar de la explosión atendiendo el siniestro. Comunidades aledañas han sido desalojadas de manera preventiva. Organismos de seguridad ciudadana se dirigen al sitio de la explosión.

Autoridades da Proteção Civil e Corpo de Bombeiros permanecem no local da explosão atendendo ao chamado do acidente. As comunidades do entorno foram retiradas do local de maneira preventiva. Organizações de segurança cidadã estão se dirigindo ao local da explosão.

