Venezuela ratifica compromisso com a causa do povo palestino

(Prensa Latina) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reiterou nesta terça-feira, 24, o compromisso com a soberania e o direito à autodeterminação do povo palestino, por ocasião do 92º aniversário do nascimento de Yasser Arafat (1929-2004).

Por meio de mensagem postada na rede social Twitter, Maduro destacou o legado da luta do líder histórico palestino pela existência dessa nação como um Estado livre e independente.

“Os povos que defendem a causa da Palestina, nós comemoramos os 92 anos do nascimento de Yasser Arafat. Sua luta pela liberdade, soberania e autodeterminação do povo palestino é mais atual do que nunca”, enfatizou o presidente na rede social.

A Venezuela defende o direito à autodeterminação do povo palestino a partir da existência de um Estado independente dentro das fronteiras estabelecidas nas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), que também designa Jerusalém oriental como sua capital.

