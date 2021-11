Venezuela rejeita declarações do Canadá contra as eleições do país: 'para agradar os EUA'

“É lamentável que, na ausência de uma política externa própria e para atender às expectativas dos Estados Unidos, o governo do Canadá recorra à desqualificação de um processo eleitoral”, diz chancelaria venezuelana edit

TeleSur - A Venezuela rejeitou categoricamente nesta quarta-feira as declarações intervencionistas do governo do Canadá, em relação às eleições regionais e municipais de 21 de novembro de 2021, quando os venezuelanos se manifestaram para exercer seu direito de voto.

“É lamentável que, na ausência de uma política externa própria e para atender às expectativas dos Estados Unidos, o governo do Canadá recorra à desqualificação de um processo eleitoral, amplamente validado por mais de 300 observadores internacionais”, disse uma declaração publicada pela chancelaria.

O texto indica que o Canadá, o único país que impediu os eleitores venezuelanos em seu território de votar na embaixada e consulados venezuelanos nas eleições de 2018, atualmente questiona o contexto das recentes eleições.

“O Canadá fala do impacto sobre a economia e os direitos humanos, enquanto aplaude, apóia e promove medidas coercitivas ilegais contra todo o povo venezuelano e que constituem crimes contra a humanidade”, critica o comunicado.

Por estas razões, o governo venezuelano exige do Canadá “o fim imediato de suas medidas coercitivas ilegais e a cessação de seu apoio político e material a indivíduos corruptos que promovem o desvio de ativos pertencentes ao Estado venezuelano”, continua o comunicado.

Da mesma forma, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela enfatiza que a nação é um país livre de tutela estrangeira e isso se demonstra em cada eleição onde "o modelo de democracia participativa e protagonista, consagrado na Constituição, é aprofundado", além do apoio do povo do país.