Vice-presidente da Bolívia denuncia silencio internacional ante o golpe de Estado de 2019

TeleSur - O vice-presidente da Bolívia, David Choquehuanca, em visita oficial à Espanha, denunciou nesta sexta-feira, em Madri, que a comunidade internacional se silenciou sobre o golpe de Estado ocorrido na nação sul-americana em 2019, e que alguns meios de comunicação deturparam ou descontextualizaram declarações dos líderes bolivianos para criar confusão sobre o que está acontecendo na Bolívia.

Durante a Tribuna EFE-Casa de América, o dignitário lembrou que o golpe de Estado articulado pela direita local e aliados externos interrompeu um processo democrático de quase 40 anos.

Assegurou que desde então “os bolivianos viveram dias de luto, desânimo, perseguição política, tortura, violação dos direitos humanos, e a comunidade internacional se calou, não denunciou estes acontecimentos”.

Ele lembrou que um painel de especialistas internacionais independentes, a pedido do governo do presidente Luis Arce, investigou esses incidentes e revelou que na Bolívia “houve execuções fora da norma, tortura e violações dos direitos humanos”.

Afirmou que “tudo isto nos faz exigir que os países se manifestem e isso às vezes é mal interpretado por alguns meios de comunicação”.

A este respeito, sublinhou a importância da verdade ser conhecida através da comunicação direta, porque “nos ajudará a ultrapassar qualquer mal-entendido, porque estes problemas surgem através de interpretações interessadas”.

Choquehuanca faz sua primeira visita oficial à Espanha. Nesta quinta-feira ele se encontrou no Palácio de la Zarzuela com o Rei Felipe VI. Por meio de nota, a Embaixada da Bolívia na Espanha apreciou que o encontro foi marcado por um tom de cordialidade que reflete as boas relações entre os dois países.

O dirigente boliviano se reuniu com a Ministra dos Direitos Sociais e Agenda 2030 do Executivo espanhol, IIone Belarra, ocasião em que falou "sobre os desafios que os povos do mundo enfrentam atualmente, especialmente aqueles relacionados ao combate às mudanças climáticas e à soberania alimentar ”.

Além disso, manteve reuniões com o presidente do Senado, Ander Gil; o Ministro dos Negócios Estrangeiros, União Europeia e Cooperação, José Manuel Albares; o ex-presidente do Governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, além de dirigentes de organizações políticas e sindicais.

