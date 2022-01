Xiomara Castro e seu plano imediato para reconstruir Honduras

Apoie o 247

(Prensa Latina) - Desde o juramento da primeira mulher presidente na história de Honduras, Xiomara Castro, em 27 de janeiro, seus mais de 1,7 milhão de eleitores esperam que suas promessas eleitorais sejam cumpridas.

A representante do partido Libertad y Refundación (Libre) é a décima mulher a ocupar este cargo após o retorno à democracia nos anos 80, e também a primeira neste período que não pertence às tradicionais forças políticas bipartidárias liberais e nacionais.

Durante seu primeiro discurso como Chefe de Estado, ela anunciou como temas transversais de seu executivo: educação, saúde, segurança e emprego; assim como a aprovação de leis sobre participação e consulta cidadã, a isenção de um milhão de famílias de pagar pelo consumo de eletricidade, e uma redução no preço dos combustíveis.

Depois de aludir a números como o aumento de 700 por cento da dívida externa e o aumento de 74 por cento da pobreza, ele estabeleceu uma pontuação para a refundação de valores soberanos, entre eles a proibição de licenças para a exploração de minerais, rios, parques naturais e florestas.

Castro também anunciou que seu governo adotaria um socialismo democrático e uma política latino-americana de soberania e solidariedade; ele garantiu que lutaria com todas as suas forças para fechar a brecha da desigualdade, pôr fim à violência de gênero e promover a defesa dos direitos da mulher.

Diante de 57 delegações internacionais e mais de 12.000 pessoas presentes no Estádio Nacional de Tegucigalpa, ela concluiu seu discurso com a frase emblemática “Hasta la victoria siempre!”, popularizada pelo líder cubano Fidel Castro e pelo médico argentino Ernesto Che Guevara.

Prioridades na agenda

Honduras tem problemas de falta de institucionalismo, sequestro do executivo e pilhagem de recursos públicos para fins pessoais ou corporativos, ou para manter o nacionalismo no poder, disse o educador popular Luis Méndez ao Prensa Latina.

“Corrupção e impunidade são as características mais perceptíveis do regime de Juan Orlando Hernández. Mais do que isso, a relação de sua administração com o crime organizado e o tráfico de drogas por oito anos”, reconheceu o representante dos movimentos sociais.

Em sua opinião, durante pouco mais de uma década, o sistema de justiça foi capturado, controlado e manipulado pelos grupos de poder; ao mesmo tempo, a política adotada pelo Partido Nacional, com a promoção das Zonas de Emprego e Desenvolvimento Econômico (ZEDE), levou à perda da soberania.

“Seu regime foi sustentado por meio de acordos com as lideranças militares e policiais e concessões, privilégios e o aumento do orçamento de segurança sobre os orçamentos de saúde e educação, em benefício das forças da lei e da ordem. Hoje temos um país remilitarizado e várias instituições controladas por ex-militares”, disse ele.

Méndez reconheceu que outro desafio é “limpar a casa”, sacudir as instituições públicas daqueles grupos que são benfeitores do nacionalismo e resolver os conflitos provocados pelas políticas extrativistas, além da reativação urgente da economia, que atualmente está em profunda dívida.

Segundo o educador, as demandas populares sobre questões de soberania, terra, água, meio ambiente, autonomia dos povos indígenas, diversidade, juventude, mulheres, migração, camponeses, crianças, arte e cultura, com necessidades urgentes para os primeiros 100 dias de governo, são essenciais.

Por sua vez, Ricardo Salgado, escritor, analista e conselheiro do Libre, descreveu como fundamental a criação de condições para a organização da sociedade hondurenha: “passar da ficção da democracia eleitoral à participação na tomada de decisões, com uma cidadania devidamente informada”.

“Recordemos que tudo foi roubado de nós aqui: nossas raízes, nosso senso de pátria e a ideia de nação. Os símbolos nos foram tirados e fomos sugados para dentro da máquina criminosa do consumismo. Temos que reverter esta tendência desastrosa e abrir caminho para a construção de um bloco histórico e de uma mudança permanente”, argumentou o analista.

Primeiros cem dias no cargo

De acordo com Méndez, antes da posse em 27 de janeiro, o novo executivo desenvolveu uma dinâmica extremamente interessante: os núcleos organizados do partido Libre, setores sociais e populares e atores econômicos apresentaram suas propostas para os primeiros cem dias do governo de Xiomara Castro.

Embora a nova presidenta esteja recebendo estruturas herdadas do golpe, ela argumentou que há um compromisso de implementar políticas públicas de saúde, educação e emprego em um país ainda afetado pela pandemia da Covid-19 e pelos danos causados pelos furacões Eta e Iota.

A deterioração da situação econômica, política e social promove a emigração do campo para a cidade ou para o exterior, especialmente para os Estados Unidos e Espanha, disse José Ramón Ávila, diretor executivo da Associação de Organizações Não-Governamentais de Honduras, ao Prensa Latina.

“Nas últimas décadas também percebemos um clima de insegurança, polarização política e ingovernabilidade desde 2009; o assassinato de manifestantes após a fraude eleitoral de 2017 e a perseguição e criminalização de defensores dos direitos humanos, populações indígenas ou líderes locais”, disse ele.

A presidenta eleita de Honduras, Xiomara Castro, falou sobre todas essas linhas de trabalho. Por enquanto, tudo o que falta fazer é superar a crise política interna após a posse de duas diretorias no Congresso Nacional, presididas pelos deputados Luis Redondo e Jorge Cálix.