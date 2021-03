10 anos de luta e resistência

Há 10 anos somos brindados com um portal compromissado com a verdade e a justiça. Neste singelo artigo, quero deixar registrado não somente o meu agradecimento, mas o de milhares de cidadãos e cidadãs que, assim como eu, são agraciados com um jornalismo sério, ético e progressista.

Um portal que cresce a cada dia, mostrando seu valor e sua importância na defesa da democracia.

Um espaço democrático, que permite aos seus leitores e seguidores colaborarem com a disseminação da luta constante contra os abusos do capital e, mais recentemente, no combate ao neofascismo.

O Brasil247 é o exemplo de que há sim conhecimento além da mídia hegemônica.

Como defendia nosso eterno Hugo Chávez ao lutar por uma mídia popular, Attuch deu voz ao povo e à verdadeira e libertadora informação.

É uma honra e enorme prazer poder contribuir com essa via democrática de informação. Através das matérias, entrevistas e artigos, ecoamos a voz da liberdade, mas acima de tudo, da luta dos povos periféricos.

Em tempos de pandemia, cujo sistema patriarcal, capitalista e opressor teve suas vísceras expostas, a resistência e protagonismo na luta pela justiça social e defesa da real democracia nunca teve tamanha importância e oportunidade como agora. E o Brasil247 é nosso aliado. Mais do que uma importante ferramenta de luta, permite a troca de experiências e aprofundamento de conhecimento.

A luta que travamos hoje, é fortalecida pelo portal. A luta que nos coloca em nova trincheiras, onde combatemos a ignorância, o negacionismo, o ódio, o fascismo; a luta pela vida, em favor da ciência.

Um portal que nos abre espaço e caminho para combater a desinformação, e permitir acima de tudo que ampliemos a discussão e a unidade.

Deixo aqui meu singelo e sincero agradecimento, em especial às pessoas de Leonardo Attuch, com o qual troquei breves emails logo no início de minha colaboração há pouco mais de quatro anos, assim como à Gisele Federicce, sempre atenciosa e prestativa. Sei que nos bastidores, tantos outros e outras são igualmente importantes, e deixo aqui registrado meu igual agradecimento.

Assim sendo, camaradas, companheiros e companheiras, sigamos firmes na luta e na resistência. E que o 247 tenha vida longa e próspera para um jornalismo progressista e libertador!

