13 de Maio e o racismo estrutural

Éramos umas 10 pessoas interagindo, conversando, nas varandas que circundavam a piscina de uma pousada em Paraty (RJ). Tetê, minha esposa, a única negra.

Num dado momento um dos hóspedes saiu à procura da Tetê, para, acho eu, complementar uma conversa ou pedir uma informação referente ao trabalho dela, figurinista, já que todos estávamos nos preparando e decidindo que roupa usaríamos na festa de casamento de um amigo da Tetê.

- Cadê aquele mulata que estava aqui?, quis saber ele.

- Ela não é mulata não – retruquei. Ela é preta.

E tem muito orgulho de sua negritude. Ela e a filha Carol, minha enteada.

Não é mulata, nem moreninha, nem “de cor” ou qualquer outro eufemismo usado para “identificar” uma pessoa negra.

- Desculpe – disse ele – é que hoje em dia, com tanto patrulhamento, a gente fica meio sem saber como falar...

Simples, meu caro, trate uma pessoa como uma pessoa, independentemente da sua cor de pele.

Se fosse branca, certamente você não perguntaria sobre “aquela moça branca que estava aqui”.

Esse diálogo serve, entre tantas outras situações semelhantes, para mostrar que a data de hoje, 13 de maio, não é apenas de comemoração pelo dito fim da escravidão no Brasil, mas, principalmente, de reflexão.

Nos últimos 10, 20 anos, avançamos bastante na questão do debate racial – cotas nas universidades, espaço na mídia e na publicidade, por exemplo – mas o chamado racismo estrutural e o preconceito estão espalhados pelo país. Sabemos todos que o 13 de maio de 1888 não acabou de vez com a escravidão e a perseguição ao povo negro no Brasil. Casos de racismo, de injúria racial, acontecem a toda hora, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, como em estádios de futebol.

“Temos que ensinar esta nação a ser antirracista”, brada a historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto no jornal O Globo de hoje.

Isso. Já está mais do que na hora de repensarmos o racismo e o preconceito que nos habita e que nos degrada.

Não dá para falar de democracia sem falarmos de democracia racial.

Discriminar uma pessoa pela cor da sua pele, da sua etnia, é simplesmente um absurdo.

