20º Congresso do PCCh: modernização socialista, prosperidade comum e união pelo rejuvenescimento nacional

Por José Reinaldo Carvalho, 247 - Desde o último domingo (16), está em curso o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh). É o primeiro congresso após a celebração do centenário de fundação do Partido. Com um rico balanço de conquistas, o 20º Congresso Nacional é mais um passo na célere caminhada do povo chinês rumo à plena revitalização da Pátria e a edificação de um país socialista poderoso, moderno, desenvolvido, democrático e civilizado.

O 20º Congresso foi inaugurado com um importante relatório de Xi Jinping. “O tema é erguer a grande bandeira do socialismo com características chinesas, implementar plenamente o Pensamento sobre o Socialismo com Características Chinesas na Nova Era, levar adiante o grande espírito fundador do Partido, manter-se confiante e construir força, defendendo os princípios fundamentais e abrindo novos caminhos, avançando com iniciativa e coragem, e lutando em unidade para construir um país socialista moderno em todos os aspectos e promover o grande rejuvenescimento da nação chinesa em todas as frentes”, disse Xi Jinping.

O Congresso do Partido Comunista da China é o mais importante evento político do país, porquanto é o PCCh a força dirigente da sociedade chinesa. Nas atuais circunstâncias internacionais, o 20º Congresso do PCCh é também, sem sombra de dúvidas, o principal acontecimento geopolítico, considerando o papel central e determinante que a China desempenha nas relações econômicas e políticas no mundo.

Em seu relatório, Xi Jinping disse que a grande transformação nos últimos 10 anos da nova era assinala um marco na história do Partido e do país.

"Apresentamos e aplicamos uma nova filosofia de desenvolvimento, trabalhamos duro para promover um desenvolvimento de alta qualidade e pressionamos para promover um novo padrão de desenvolvimento", disse ele, citando o aumento do PIB de 54 trilhões de yuans em 2012 (cerca de US$ 8 trilhões) para 114 trilhões de yuans (cerca de US$ 16 trilhões) em 2021, representando 18,5% da economia mundial.

Fervoroso defensor do princípio socialista de que o povo é o senhor dos destinos do país, Xi Jinping pediu que todos os membros do PCCh melhorem o bem-estar do povo e elevem a qualidade de vida.

Ao referir-se às conquistas da última década, o líder da China destacou que o período foi marcado por três grandes eventos - o centenário do PCCh, a inauguração de uma nova era do socialismo com características chinesas e a erradicação da pobreza absoluta.

Com o triunfo alcançado durante a década gloriosa, a China reúne condições para acelerar a criação de um novo paradigma de desenvolvimento em prol do crescimento de alta qualidade. "Devemos levar a cabo o novo conceito de desenvolvimento de forma completa, precisa e integral e, ao mesmo tempo, persistir na direção da reforma da economia de mercado socialista e na abertura ao exterior de alto nível, acelerando a estruturação de um novo paradigma de desenvolvimento de 'dupla circulação', sob o qual os mercados nacional e estrangeiro se reforçam entre si, tendo o mercado doméstico como pilar", disse Xi Jinping, que definiu a tarefa central: "Deste dia em diante, a tarefa central do PCCh será liderar o povo chinês de todos os grupos étnicos em um esforço conjunto para realizar o Segundo Objetivo do Centenário de transformar a China em um grande país socialista moderno em todos os aspectos e avançar no rejuvenescimento da nação chinesa em todas as frentes por um caminho chinês para a modernização".

Isto implica maior espírito de luta e empenho do Partido, das organizações do Estado e do povo para, nos próximos cinco anos, dar continuidade às políticas de desenvolvimento abrangente, de crescimento econômico de alta qualidade, destacadamente por meio de esforços para desenvolver a revolução tecnológica e científica e melhorar o meio ambiente, além de dar ênfase à prosperidade comum.

Nesse contexto, ressalta-se o chamamento feito por Xi Jinping na segunda-feira (17) a todos os chineses para que permaneçam unidos como "um pedaço de aço duro" sob a liderança do Partido Comunista da China (PCCh) e se unam com uma só mente para “mover o navio gigante da revitalização nacional através do vento e das ondas para chegar ao seu destino”.

Em seu relatório, Xi Jinping reafirmou que a modernização chinesa é a modernização de uma grande população, da prosperidade comum para todos, do avanço material e ético-cultural, da harmonia entre a humanidade e a natureza e por meio do desenvolvimento pacífico.

Nota-se um ambiente de confiança nas próprias forças, no presente e para o futuro, com elevadas consciência política e têmpera ideológica. Afinal, a alta direção do Partido, com Xi Jinping em seu núcleo, mantém erguida a bandeira do socialismo com características chinesas na nova era.

Do ponto de vista da visão científica dos comunistas sobre o desenvolvimento histórico, as conquistas rumo ao progresso da construção do socialismo estão vinculadas ao desenvolvimento teórico e ideológico da força de vanguarda. Nesse contexto, os comunistas chineses criaram o Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas na Nova Era, que é um desenvolvimento do marxismo nas condições peculiares da sociedade chinesa, uma adaptação do marxismo ao contexto chinês.

Na atual situação internacional, a China promove seu desenvolvimento com segurança, o que implica maiores investimentos em defesa e uma ação internacional assertiva para enfrentar as tentativas de isolamento decorrentes da guerra comercial e da tomada de medidas por potências rivais para frear o desenvolvimento do país em setores estratégicos.

Neste contexto, Xi Jinping proclamou que a China jamais buscará a hegemonia nem praticará o expansionismo, enfatizando a oposição à hegemonia e política de força em todas as formas, à mentalidade de Guerra Fria, à interferência nos assuntos internos alheios e ao duplo critério.

Com certeza, será bem recebida no mundo a mensagem de que a China sustenta firmemente a política diplomática independente de paz e as normas básicas que regem as relações internacionais. O mundo acolhe também com alegria o princípio chinês de promover o desenvolvimento compartilhado por toda a humanidade.

