2020: Bolsonaro vai cair. Porque o Brasil precisa disso!

No último dia deste complicado 2019, o povo decidiu mandar o último recado do ano: a expressão #BolsonaroVaiCairEm2020 amanheceu entre os principais assuntos do dia.

Sabemos que nossos problemas vão além de Jair Bolsonaro, até porque ele só está onde está por conta de um sistema marcado pela exclusão, pela concentração, por meios de comunicação pouco democráticos, por uma elite egoísta e exclusivista...

Mas Bolsonaro personifica melhor que ninguém, inclusive por estar onde está, esse Brasil desigual e triste. Provavelmente nunca na história brasileira tivemos um presidente tão tosco, insensível, ignorante e incapaz. Pior: ele parece se orgulhar disso, daí não ter sequer remorso em enterrar a democracia.

Por isso, mais do que nunca, nossas palavras de ordem neste 2020 que começa serão “resistência” e “fora Bolsonaro”. O Brasil não merece alguém tão ordinário no comando. Você não merece!

Desejo para você um feliz 2020, com mais igualdade e menos injustiça. Mas tomo a liberdade para acrescentar um pequeno pedido: não esqueça o crime de Brumadinho -- no próximo 25 de janeiro, o crime completa um ano. Ajude a pressionar o Senado para aprovar as leis já sancionadas pelos deputados, pois elas criam proteção a atingidos, aumentam a segurança, punem como ecocídio os responsáveis e exigem maior rigor nos licenciamentos ambientais.

Sei que 2019 não foi fácil para ninguém. Ou, vá lá, não foi fácil para a imensa maioria dos brasileiros, aqueles que não têm contatos especiais com milícias ou lavam dinheiro em chocolaterias... Dois mil e vinte também não promete moleza. Mas vamos resistir. É o único caminho: continuar sempre na luta! Ótimo 2020 para todos nós! E para o Brasil: fora Bolsonaro!