34 anos em retrospectiva de manchetes

"8 Presidentes, 1 Juramento" se parece com uma daquelas tradicionais retrospectivas de fim de ano da televisão, só que cobrindo um espectro de 34 anos.

Os oito presidentes eleitos pelo voto direto desde a redemocratização do Brasil, em 1985, prestaram juramento de cumprir a Constituição e zelar pelo povo e pelas instituições até o fim de seus mandatos. De alguma maneira, por razões variadas, aquelas palavras solenes acabavam se diluindo na voragem das crises e dos solavancos no poder. Essa, no fundo, é a história relembrada no documentário de Carla Camurati.

8 Presidentes, 1 Juramento se parece com uma daquelas tradicionais retrospectivas de fim de ano da televisão, só que cobrindo um espectro de 34 anos a partir do movimento das Diretas Já. De cada governo, o filme relembra sinteticamente os fatos mais relevantes ou mais críticos. O período Collor e os primeiros tempos de Bolsonaro escapam à fórmula básica de reunir pontos positivos e negativos em proporções mais ou menos equivalentes. Esse é talvez o único ponto em que as escolhas da diretora transparecem nas entrelinhas da construção.

De resto, o que temos é um clipão feito com imagens da mídia impressa e televisiva, sem intervenção direta de nenhum comentário. Vale como um mergulho nas manchetes da memória política desses tempos, mas sem ir além da mera coleta. O ritmo é ágil e pretende também entreter com uma trilha musical (de André Abujamra) que circula entre o rock e os acordes do filme de ação.

Com a edição fechada antes dos fatos mais marcantes do governo atual e das reviravoltas trazidas pela Vaza Jato, o filme chegou às telas de cinema em novembro do ano passado com um ponto de interrogação a respeito de um presente que se anunciava nefasto.

>> 8 Presidentes, 1 Juramento está nas plataformas Google Play, AppleTV, Vivo Play, ClaroTV

