8/1: Imprensa internacional repercute discurso de Lula em defesa da democracia

Abordagem na imprensa na Argentina, no Uruguai, no Chile...na Espanha, na França, na Inglaterra...é clara: “a democracia venceu”, mas requer atenção permanente edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

A imprensa internacional repercutiu, nesta segunda-feira (8), o discurso do presidente Lula em defesa da democracia, no ato para relembrar os ataques contra os Três Poderes da República, há um ano.

“Lula pediu que não esqueçam a tentativa de golpe de Estado no dia oito de janeiro”, publicou o portal de notícias do jornal El Observador, de Montevidéu. O jornal Página 12, de Buenos Aires, enfatizou que Lula “pediu castigo exemplar para os executores do golpe”. O espanhol El País, de Madri, informou que “o Brasil de Lula comemorou a vitória da democracia contra o autoritarismo”. E ressaltou que os governadores, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, estiveram ausentes do ato ‘Democracia Inabalada’, realizado em Brasília. O portal do grupo estatal francês de notícias France 24 enfatizou que para o presidente “não há perdão” para os autores do “atentado bolsonarista” de 2023. >>> LEIA TAMBÉM: "Não há perdão para quem atenta contra a democracia", diz Lula

continua após o anúncio

Aquelas imagens violentas das turbas invadindo e depredando as sedes dos Três Poderes, destruindo vidraças, gabinetes, documentos, obras de arte históricas, bens públicos, ainda estão também na memória dos habitantes de outros países e continentes. Naquele oito de janeiro de 2003, apenas sete dias após a posse do presidente, as emissoras de televisão e de rádio de vários países interromperam a programação para mostrar e informar sobre aquele terremoto de bolsonaristas radicais que não aceitaram a vitória de Lula nas urnas, pediram intervenção militar e ameaçaram a democracia brasileira.

Um ano depois, a notícia do encontro institucional em Brasília, com a presença do presidente, parlamentares, chefes das Forças Armadas, do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, tem forte repercussão na mídia internacional. A abordagem na imprensa na Argentina, no Uruguai, no Chile...na Espanha, na França, na Inglaterra...é clara: “a democracia venceu”, mas requer atenção permanente.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.