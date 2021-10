A América está passando por uma greve geral?

Apoie o 247

O relatório de empregos da última sexta-feira do Departamento do Trabalho dos EUA gerou uma enxurrada de manchetes sombrias. O New York Times enfatizou o crescimento "fraco" dos empregos e afirmou que "os desafios de contratação que atormentaram os empregadores durante todo o ano não serão resolvidos rapidamente" e "o aumento dos salários pode aumentar as preocupações com a inflação".

Para a CNN, foi “mais uma decepção”. Para a Bloomberg, o “relatório de empregos de setembro perde grande importância pelo segundo mês consecutivo”.

A mídia falhou em relatar a grande história, que na verdade é muito boa: os trabalhadores americanos agora estão se movimentando pela primeira vez em décadas. Pode-se dizer que os trabalhadores declararam uma greve geral nacional até obterem melhores salários e melhores condições de trabalho. Ninguém chama isso de greve geral. Mas em sua própria forma desorganizada, está relacionado às greves organizadas que estouram por todo o país - equipes de TV e cinema de Hollywood, trabalhadores da John Deere, mineiros de carvão do Alabama, trabalhadores da Nabisco, trabalhadores da Kellogg's, enfermeiras na Califórnia, trabalhadores da saúde em Buffalo.

Desorganizados ou organizados, os trabalhadores americanos agora têm poder de barganha para fazer melhor. Após um ano e meio de pandemia, os consumidores reprimiram a demanda por todos os tipos de bens e serviços. Mas os empregadores estão encontrando dificuldades para preencher as vagas. O relatório de empregos da última sexta-feira mostrou o número de vagas em um recorde. A proporção de pessoas que trabalham ou procuram ativamente trabalho (taxa de participação na força de trabalho) caiu para 61,6%. A participação das pessoas nos primeiros anos de trabalho, definida como 25 a 54 anos, também diminuiu, no ano passado, as vagas de emprego aumentaram 62%, ainda assim, a contratação geral realmente diminuiu.

Os americanos também estão deixando seus empregos pela taxa mais alta já registrada, o Departamento do Trabalho informou na terça-feira que cerca de 4,3 milhões de pessoas deixaram seus empregos em agosto, isso equivale a cerca de 2,9% da força de trabalho - acima do recorde anterior estabelecido em abril, de cerca de 4 milhões de pessoas pedindo demissão, ao todo, cerca de 4 milhões de trabalhadores americanos deixaram seus empregos todos os meses desde a primavera. Esses números não têm nada a ver com o bicho-papão republicano de benefícios extras ao desemprego supostamente desencorajando as pessoas de trabalhar. Lembrete: os benefícios extras acabaram no Dia do Trabalho.

Temores renovados da variante Delta da Covid podem ter algum papel mas não pode ser o maior fator com a maioria dos adultos vacinados, as taxas de hospitalizações e mortes diminuíram, os trabalhadores estão relutantes em retornar ou permanecer em seus antigos empregos principalmente porque estão esgotados. Alguns se aposentaram mais cedo, outros encontraram maneiras de sobreviver, além de permanecer em empregos que abominam, muitos simplesmente não querem voltar aos trabalhos exaustivos e escravizantes de baixos salários.

A imprensa e a maioria dos economistas medem o sucesso da economia pelo número de empregos que ela cria, ignorando a qualidade desses empregos. Isso é um grande descuido. Anos atrás, havia trabalhadores em todo o país que trabalhavam em tempo integral, mas reclamavam que seus empregos pagavam muito pouco e tinham poucos benefícios, ou eram inseguros, ou exigiam horas longas ou imprevisíveis. Muitos disseram que seus patrões os tratavam mal, os assediavam e não os respeitavam. Desde então, essas reclamações só aumentaram, de acordo com as pesquisas.

Para muitos, a pandemia foi a gota d'água, os trabalhadores estão fartos e esgotados depois de tantas dificuldades, doenças e mortes durante o ano passado, eles não vão aguentar mais.

Para atrair os trabalhadores de volta, os empregadores estão aumentando os salários e oferecendo outros incentivos. Os ganhos médios aumentaram 19 centavos de dólar por hora em setembro e estão mais de US $ 1 por hora - ou 4,6% - em relação ao ano passado. Claramente, isso não é suficiente. A América corporativa quer enquadrar isso como uma "escassez de mão de obra". Errado. O que realmente está acontecendo é descrito com mais precisão como uma escassez de salário mínimo, uma escassez de subsídio de risco, uma escassez de creches, uma escassez de licença médica remunerada e uma escassez de saúde, a menos que essas faltas sejam corrigidas, muitos americanos não voltarão ao trabalho tão cedo.

